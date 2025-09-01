Khelif recorre ao CAS contra suspensão da World Boxing por exigência de testes genéticos

BERLIM (Reuters) - A medalhista olímpica de ouro da Argélia, Imane Khelif, recorreu à mais alta corte do esporte contra uma decisão da World Boxing que a impediu de participar dos próximos eventos, a menos que ela se submeta a testes genéticos de sexo, disse o CAS nesta segunda-feira.

O recurso visa anular a decisão e permitir que Khelif, da Argélia, compita no Campeonato Mundial de Boxe de 2025 sem fazer o teste, disse o Tribunal Arbitral do Esporte em um comunicado, acrescentando que havia rejeitado seu pedido para suspender a decisão enquanto o caso é ouvido.

"As partes estão atualmente trocando argumentos escritos e, com o acordo delas, uma audiência será agendada", acrescentou o CAS.

Khelif conquistou o ouro na categoria meio-médio feminino nos Jogos de Paris no ano passado em meio a uma polêmica em torno de gênero sobre sua elegibilidade depois que ela foi desqualificada do Campeonato Mundial de 2023 pela Associação Internacional de Boxe, que disse que os testes de cromossomo sexual a consideraram inelegível.

No entanto, a argelina competiu na categoria feminina em Paris depois que o Comitê Olímpico Internacional destituiu a IBA de seu status de órgão regulador do esporte em 2023 e assumiu o controle da organização do boxe em Paris.

A World Boxing, que supervisionará o esporte nas Olimpíadas de 2028, introduziu o teste de sexo obrigatório para todos os boxeadores em suas competições em maio, acrescentando que Khelif não teria permissão para competir até que fosse submetida a esse teste.

O presidente da World Boxing, Boris van der Vorst, pediu mais tarde desculpas pelo fato de Khelif ter sido citada no anúncio, dizendo que sua privacidade deveria ter sido protegida.

Khelif deveria competir em um torneio da World Boxing na Holanda em junho, mas optou por não participar.

A lutadora de 26 anos disse várias vezes que nasceu mulher e tem uma longa história em competições de boxe feminino. Em março, ela disse que defenderia seu título nos Jogos de 2028.

