Jean Lucas, do Bahia, celebra primeira convocação à Seleção e relembra sacrifícios na infância

A história de Jean Lucas ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira. Convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira principal, o meio-campista do Bahia não escondeu a emoção de viver o que chamou de "um sentimento de realização".

"Somente agradecer a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida, ao professor Ancelotti e sua comissão pela oportunidade. Reencontrei grandes amigos aqui e foi bom para me ambientar bem com o grupo. Estou muito feliz de estar aqui e espero começar a trabalhar logo", disse Jean Lucas à CBF TV.

A convocação de Jean Lucas, que substituiu o lesionado Joelinton, também representa um feito histórico para o Bahia. Pela primeira vez desde 1991, o clube volta a ter um jogador na Seleção Brasileira. O meio-campista, peça importante no time de Rogério Ceni, faz questão de dividir os méritos: "Se hoje cheguei aqui, foi por conta do Bahia. Vou ser eternamente grato ao clube por tudo".

Aos 27 anos, Jean recordou as dificuldades da infância em Campo Grande, no Rio de Janeiro, quando precisava pegar três conduções para treinar nas categorias de base do Nova Iguaçu. O sacrifício da família foi peça-chave na sua caminhada.

"Meu pai fazia de tudo para me ajudar, já vendeu roupa, já vendeu salgado. Muitas vezes não tínhamos nem o dinheiro da condução. Então decidi me virar, ia sozinho, de ônibus, van e trem, para correr atrás do meu sonho", contou.

Hoje, a recompensa é vestir a camisa da maior Seleção do mundo, sob o comando de Carlo Ancelotti. Para Jean, a chance de trabalhar com o italiano é outro marco na carreira. "Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso. Ele é o maior treinador da história, um cara que treinou o melhor clube do mundo. Só tenho a aprender e crescer", afirmou.

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (27) o jogador Jean Lucas, do Bahia, para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, os dois últimos compromissos da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Jean Lucas vai ocupar o lugar de Joelinton, do Newcastle,... pic.twitter.com/aicSEEUnQN ? brasil (@CBF_Futebol) August 27, 2025

Jean Lucas, agora, se prepara para o duelo contra o Chile, às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Maracanã, que pode marcar a sua estreia com a Amarelinha. Com elenco incompleto, o time comandado por Ancelotti. O destino reservou ainda um detalhe especial: a possibilidade de estrear justamente no Maracanã, palco do seu primeiro jogo como profissional, ainda no Flamengo.

"Deus é maravilhoso. Sou nascido e criado no Rio e agora posso jogar pela Seleção no Maracanã. Já estão me pedindo muitos ingressos, mas vou tentar ter as pessoas mais próximas comigo nesse momento", brincou.