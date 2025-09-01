Topo

Surfe: Italo Ferreira bate australiano e mantém vivo sonho do bi mundial

Italo Ferreira em ação em Cloudbreak, Fiji - Ed Sloane/World Surf League
Italo Ferreira em ação em Cloudbreak, Fiji Imagem: Ed Sloane/World Surf League
do UOL

Guilherme Dorini

Colaboração para o UOL

01/09/2025 18h47

O WSL Finals começou em Cloudbreak, Fiji, e o Brasil segue firme na briga pelo título. Nesta segunda-feira, Italo Ferreira venceu Jack Robinson na primeira rodada do mata-mata masculino e manteve vivo o sonho de conquistar o bicampeonato mundial de surfe.

A bateria foi a segunda do dia, após Caroline Marks derrotar Bettylou Sakura Johnson na abertura do feminino. O evento começou com duas chamadas de espera devido às condições do mar — ondas pequenas para o padrão de Cloudbreak, com formação irregular e longos intervalos entre séries.

O que aconteceu

Por ser o quinto do ranking, Italo entrou sem prioridade e abriu a disputa em uma onda fraca, somando apenas 3,00 pontos. Jack respondeu com uma onda mais encorpada, um tubo curto e manobras potentes para 3,83.

Mas o brasileiro não demorou a reagir. Em menos de um minuto, encontrou uma rampa perfeita para um aéreo alto e finalizou na junção, recebendo 6,50 dos juízes.

Sem a pressão da prioridade, Italo seguiu arriscando — e brilhou. Em uma direita com parede longa, acertou um aéreo rodando de forma completa, sem as mãos, voltando com precisão: 6,83.

Do outro lado, Robinson se mostrou nervoso. O australiano errou manobras simples e desperdiçou boas ondas, caindo duas vezes em momentos decisivos.

Já no fim, Italo ainda garantiu a melhor nota da bateria, um 7,50, para selar a vitória com autoridade: 14,33 a 5,83.

Rivalidade

O triunfo foi a quarta vitória de Italo sobre Jack no circuito, empatando o retrospecto entre os dois.

Mas o ponto de destaque está no peso desses resultados: foi a terceira vez que o potiguar eliminou o australiano em um WSL Finals. Os outros dois capítulos aconteceram em Trestles, em 2022 e 2024, sempre em momentos decisivos.

Próximos passos

Com a vitória, Italo avança para enfrentar Griffin Colapinto, terceiro colocado da temporada regular. Quem passar encara Jordy Smith (2º) e, em seguida, Yago Dora, líder do ranking e já garantido na finalíssima.

Este ano, o regulamento traz uma novidade: se o líder vencer a primeira bateria da decisão, conquista automaticamente o título mundial. Caso perca, a disputa segue no formato tradicional de melhor de três.

