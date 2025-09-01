Invicta no UFC, Natália Silva recusa luta antes de disputa pelo cinturão: "Não faz sentido"

Número 1 do ranking peso-mosca (57 kg) do UFC, Natália Silva deixou claro que não pretende voltar ao octógono antes de disputar o cinturão da categoria. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, a brasileira reafirmou sua posição como próxima da fila e garantiu estar pronta para esperar a oportunidade certa, sem pressa e sem ceder à pressão externa.

Invicta em sete apresentações desde sua estreia na organização, a mineira vem em ascensão meteórica no Ultimate e já se consolidou como principal desafiante da divisão. Sua última vitória aconteceu em maio deste ano, sobre Alexa Grasso, e desde então ela mantém uma rotina intensa de treinamentos enquanto aguarda uma definição. O título estará em disputa no dia 15 de novembro, quando Valentina Shevchenko e Weili Zhang se enfrentam em superluta válida pelo UFC 322.

"Eu vou esperar o momento de disputar o título. Sou a número 1 da categoria, sou a próxima desafiante e não faz sentido fazer outra luta antes disso. Por que eu lutaria de novo agora?", declarou.

Em forma

A mineira também rebateu as críticas sobre o possível impacto da inatividade. Segundo ela, o ritmo competitivo é mantido nos treinamentos, com sessões intensas de sparring e disciplina diária.

"Treino com intensidade mesmo sem luta marcada. Faço três treinos por dia e me coloco no clima de combate durante os sparrings, com música de entrada e tudo. Não preciso subir no octógono só para me manter ativa", explicou.

"Me mantenho preparada treinando. Faço sparrings com frequência e, para mim, eles funcionam como uma luta real. Toda vez que vou para o sparring, me imagino lutando - entro no clima, coloco a música de entrada, sinto o momento. Então, sinceramente, não vejo necessidade de fazer mais uma luta só por atividade. Eu já me mantenho pronta", completou

A lutadora também relembrou que, antes de estrear no UFC, chegou a ficar três anos afastada das competições - e mesmo assim voltou em alto nível. Com confiança e paciência, ela agora aguarda o próximo passo: a tão esperada chance de disputar o título.

