Iga vence mais uma e espera Bia Haddad nas quartas de final do US Open

A campeã de Wimbledon segue fazendo um belo US Open. Nesta segunda-feira, a polonesa Iga Swiatek, atual número 2 do mundo, voltou a vencer sem problemas e conquistou um lugar nas quartas de final do torneio americano. A vítima do dia foi a russa Ekaterina Alexandrova (#12 do ranking), que até equilibrou as ações o início do duelo, mas acabou sucumbindo por 6/3 e 6/1.

Depois de um primeiro semestre sem títulos, Iga vive grande fase novamente. Desde Wimbledon, a polonesa é quem mais soma vitórias (18) no circuito mundial. Em busca de seu segundo título no US Open, a campeã de 2022 será a próxima adversária de Beatriz Haddad Maia caso a brasileira também avance nesta segunda-feira. Na sessão noturna, Bia vai encarar a número 9 do mundo, Amanda Anisimova, atual vice-campeã de Wimbledon.

Como aconteceu

O primeiro set começou equilibrado, com duas quebras nos dois primeiros games, e seguiu parelho até o sétimo game, quando Iga brilhou com um voleio perfeito e uma devolução vencedora. Alexandrova, por sua vez, vacilou. Diante de um break point, errou uma bola simples colada na rede e acabou quebrada. Iga abriu 4/3 e fechou o set dois games depois, com outra quebra que veio após seguidos erros de Alexandrova.

Casual brilliance at the net 😮‍💨 pic.twitter.com/ojyxOeMbnW -- US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

O jogo mudou pouco no segundo set. Iga continuava melhor em quadra e teve break points no segundo e no quarto games. Alexandrova salvou-se do primeiro com um ace, mas não resistiu na sequência. Assim, a polonesa abriu 4/1 e praticamente selou a vitória quando Alexandrova um outra dupla falta em um break point no sexto game. Depois disso, bastou a Iga confirmar seu serviço.