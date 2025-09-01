Herói do Mundial sub-20, goleiro do Flamengo treina com a Seleção principal
O goleiro Léo Nannetti vive uma fase marcante em sua carreira. Aos 18 anos, ele foi decisivo na conquista do Mundial sub-20 pelo Flamengo, defendendo duas cobranças de pênalti na final contra o Barcelona, e, nesta segunda-feira, participou do primeiro treino da Seleção Brasileira principal na Granja Comary, em Teresópolis, visando os jogos contra Chile e Bolívia.
"É um sentimento inexplicável e uma experiência única treinar ao lado dos meus ídolos, do Taffarel, do Hugo e do Bento. É absorver tudo e aprender ao máximo", disse Léo Nannetti à CBF TV.
O jovem goleiro destacou a oportunidade de crescer ao lado de atletas consagrados e do preparador de goleiros tetracampeão mundial, ressaltando a importância de nunca se acomodar. "Agora é trabalhar ao máximo, sempre buscar evolução para viver momentos ainda melhores", acrescentou.
Léo já tinha experiência com a Amarelinha nas categorias de base. Em julho do ano passado, integrou a Seleção sub-17 na Cascais Luso Cup, torneio em que o Brasil saiu campeão. Ele acredita que essa vivência o ajudou a se preparar para desafios maiores, tanto no Flamengo quanto agora na Seleção principal.
"Acho que foi uma experiência que agregou muito na minha carreira. O Ramon (Menezes) me chamou, ele é uma grande pessoa. Consegui aprender muito lá e levar essa experiência para o meu clube, o Flamengo, onde tentei botar em prática o que aprendi. Vou sempre buscar mais, buscar mais convocações, mais momentos como esse, porque tenho certeza que são muito importantes para minha carreira", pontuou.No Flamengo, o jovem arqueiro se destacou na final contra o Barcelona, disputada no Maracanã, com uma atuação sólida que ajudou o time a vencer nos pênaltis por 6 a 5, após empate em 2 a 2.
A performance reforça a confiança de Ancelotti, que contou com Léo Nannetti, entre outros jovens talentos, no primeiro treino da Seleção para a data Fifa de setembro, como Marquinhos e Huguinho, lateral e zagueiro do Botafogo, e Léo Jance e Gustavo Dohnamm, lateral-esquerdo e meio-campista do Fluminense.
Situação da Seleção Brasileira
O técnico Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira o primeiro treino da Seleção Brasileira para a Data Fifa de setembro. A atividade contou com 16 atletas convocados, incluindo nomes como Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Richarlison, Jean Lucas e Hugo Souza, enquanto alguns, como Paquetá, Samuel Lino e Jean Lucas, realizaram apenas exercícios regenerativos após jogos recentes.
Jogadores como Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha e Gabriel Martinelli ainda não haviam chegado ao centro de treinamentos.
Com a partida contra o Chile marcada para esta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, o treinador terá apenas dois treinos com o elenco completo para fazer ajustes finais e definir a escalação para o penúltimo jogo do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.