Globo tira Antony Curti da ESPN para projeto de transmissão da NFL
A Globo anunciou um pacote de reforços para a equipe que ficará encarregada de transmitir os jogos da NFL a partir desta temporada. A emissora transmitirá as partidas da liga no SporTV e na Ge TV.
O que aconteceu
Antony Curti é o principal reforço. O comentarista era um dos principais nomes da ESPN e dividia o espaço como principal nome na função ao lado de Paulo Antunes. Ele deixou a emissora após 11 anos e foi oficializado na nova casa na última sexta (29).
Paulo Mancha é outro ex-ESPN contratado pela Globo. O comentarista atuou na emissora de esportes até 2022 e tem dois livros sobre futebol americano.
Marcelo Ferrantini será uma das vozes da NFL na Ge TV, no YouTube. Ele já trabalhou como narrador no SporTV narrando esportes eletrônicos.
Um ex-quarterback também comentará os jogos transmitidos pelo Grupo Globo. Pedro Pinto será mais um dos comentaristas nas transmissões feitas pela Ge TV. Ele atua com comentários desde 2012 e já foi técnicos de equipes da modalidade.
Na Globo, Antony Curti vai reencontrar Everaldo Marques. Os dois trabalharam juntos durante anos na ESPN nas transmissões dos jogos da NFL, ainda que Paulo Antunes fizesse dupla com mais frequência com o narrador.
O comentarista já anunciou que atuará nos dois primeiros jogos da temporada. Ele comentará Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys, na quinta-feira, e também atuará em Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers, na sexta, em partida que será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo.