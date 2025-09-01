Fulham contrata ex-Palmeiras por R$ 254 milhões; Alviverde ganha R$ 30 mi

O atacante Kevin, que passou pela base do Palmeiras e estava no Shakhtar Donetsk, foi negociado com o Fulham por R$ 254 milhões e vai render um bom dinheiro ao Alviverde.

O que aconteceu

O Palmeiras tem direito a 12% dos valores (10% que conseguiu manter da venda do jogador ao Shakhtar, mais 2% pelo mecanismo de solidariedade da Fifa): isso significa que o Alviverde fica com cerca de R$ 30 milhões. O clube inglês fechou a contratação do atacante de 22 anos por 40 milhões de euros, mais 5 milhões em bônus.