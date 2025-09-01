Topo

Esporte

Fulham acerta a contratação de Kevin; veja quanto o Palmeiras vai ganhar

01/09/2025 18h56

O Fulham anunciou, nesta segunda-feira, último dia de janela de transferências na Inglaterra, a contratação do ponta Kevin, ex-Palmeiras, junto ao Shakhtar Donetsk. O brasileiro de 22 anos assinou um contrato de cinco anos, com a opção de renovar por mais um, e permanece no clube inglês até junho de 2030.

"Estou feliz por estar na maior liga do mundo, em um clube enorme também. Fico muito lisonjeado por tudo o que está acontecendo na minha vida. Espero marcar muitos gols nesta temporada e fazer um grande trabalho aqui no Fulham", disse Kevin ao site oficial do clube inglês.

Para fechar a contratação, o Fulham pagou cerca de R$ 254 milhões ao Shakhtar Donetsk, além de R$ 31 milhões em bônus, para vencer a concorrência do Sporting, de acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano.

Quando o Palmeiras vendeu Kevin ao Shakhtar Donetsk, em janeiro de 2024, ficou com 10% da mais-valia em uma futura venda. Com isso, o Verdão vai receber cerca de R$ 18,9 milhões com a ida do jogador ao Fulham.

Além disso, com o mecanismo de solidariedade da Fifa, por ser o clube formador do atleta, o Palmeiras ainda tem direito a mais R$ 2,4 milhões. Assim, o clube paulista vai receber ao todo R$ 21,3 milhões com a negociação.

Joia do Palmeiras e passagem pelo Shakhtar Donetsk

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Kevin foi bicampeão da Copinha em 2022 e 2023 ? sendo eleito o melhor jogador da competição no último título ? antes de se integrar de forma definitiva ao time profissional ao longo da temporada.

Ao todo, o jovem disputou 11 jogos pelo Palmeiras, marcou um gol e fez parte do elenco que levantou o título do Campeonato Brasileiro em 2023. Em janeiro do ano seguinte, Kevin foi anunciado pelo Shakhtar Donetsk.

Na Turquia, o atacante tem 17 gols e dez assistências, em 57 partidas. Levantou o título do Campeonato Turco (2023/24) e duas Copas da Turquia (2023/24 e 2024/25). Na última temporada, Kevin anotou nove tentos e quatro passes para gol, em 35 jogos, e foi eleito o melhor jogador do ano pelos torcedores.

Em 2025/26, com apenas cinco jogos disputados, Kevin balançou as redes cinco vezes e deu dois passes para gol.

