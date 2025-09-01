Pódio 'irreal' de estreante e desculpa de Hamilton: frases do GP da Holanda

O Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 foi vencido por Oscar Piastri, mas a Racing Bulls fez a maior festa pelo pódio inédito do estreante Isack Hadjar. A McLaren, inclusive, dominou o circuito durante todo o fim de semana e teria emplacado uma dobradinha não fosse a quebra do carro de Lando Norris no final, que se juntou aos ferraristas Hamilton e Leclerc como os únicos que não completaram a corrida.

Confira algumas declarações que marcaram a 15ª etapa da temporada.

Pódio surreal de novato

Hadjar largou em quarto, manteve a posição durante toda a prova e terminou em terceiro com a quebra de Norris. Com isso, o francês de 20 anos registrou a sua melhor posição na breve carreira.

Parece um pouco irreal. O mais surpreendente para mim foi manter o quarto lugar durante toda a corrida. Infelizmente para Lando, aproveitamos sua quebra, mas sim, não cometemos erros. O carro estava nos trilhos durante todo o fim de semana e estou muito feliz comigo mesmo porque realmente maximizei o que tinha. Não cometi erros e trouxe para casa o pódio

Hadjar

O estreante não conteve a felicidade na comemoração e até "quebrou" o troféu. Até então, ele mais perto que ele havia chegado do pódio era o 6º lugar no GP de Mônaco.

Hamburguer para a frustração de Norris

Oscar Piastri, da McLaren, lidera GP da Holanda, com Lando Norris em segundo Imagem: Divulgação/McLaren

Norris seguia na cola do companheiro de equipe quando sentiu um "cheiro engraçado" segundos antes de seu carro parar. Faltavam apenas sete voltas quando uma fumaça aparecer, mas o britânico não conseguiu retornar à pista. Depois da prova, ele só queria saber de comer para afastar a decepção.

Só quero sair para comer um hambúrguer e ir para casa. O ritmo estava lá, eu estava rápido hoje. É a vida, eu encaro e sigo em frente. É frustrante, não é como se eu estivesse feliz. Só preciso continuar lutando. Tenho uma competição acirrada, então nunca vai ser fácil

Norris

Hamilton se desculpa

O heptacampeão perdeu o controle do carro na curva 3 e se chocou com a barreira de proteção ainda na 23ª volta. O impacto não foi grave, mas a roda dianteira direita ficou destruída e ele precisou abandonar a corrida.

Hamilton tranquilizou sobre seu estado após a batida e se desculpou com a equipe da Ferrari. "Estou [bem]. Desculpa, gente", disse o piloto via rádio. Ele enfrenta uma primeira temporada decepcionante pela escuderia italiana, ainda não foi ao pódio e acumula frustrações.

Hamilton, da Ferrari, bateu no GP da Holanda Imagem: John Thys/AFP

Eu sentia que estava indo bem. Tinha um bom ritmo em comparação com Charles [Leclerc] à minha frente e meus pneus ainda estavam bons. Não é um tipo de coisa normal para mim, bater em uma corrida. Eu realmente não posso dizer muito mais sobre isso

Hamilton

Leclerc pistola, mas nem tanto

Leclerc rodou, praticamente no mesmo lugar da batida de Hamilton, após toque de roda de Antonelli em tentativa de ultrapassagem. Ele acertou a barreira de proteção e estragou o carro, disparando contra a atitude do piloto. Depois da corrida, o monegasco isentou o novato da Mercedes, apesar de ressaltar que o ocorrido "custou muito" a ele.