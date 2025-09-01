Fortaleza anuncia chegada de dois reforços e vende joia

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira as contratações de Lucas Crispim, velho conhecido do clube que estava no Buriram United, da Tailândia, e de Yeison Guzmán, ex-Torpedo Moscow, da Rússia.

Junto aos reforços, o time também confirmou a venda de Kervin Andrade, cria das categorias de base do Tricolor, ao Maccabi Tel Aviv, de Israel.

Lucas Crispim retorna ao Fortaleza dois anos após deixar o clube e assinou um contrato válido até dezembro de 2026. Na última temporada, pela equipe tailandesa, o meio-campista anotou 15 gols e oito assistências em 49 jogos.

Com 31 anos, ele acumulou 128 partidas, nove bolas na rede e 17 passes para gol em sua primeira passagem pelo Fortaleza, entre 2021 e 2023.

Também meio-campista, Yeison Guzmán assinou com a equipe cearense até o final de 2027, com opção de renovação por mais um ano. O acordo pelo colombiano custou 1,1 milhões de dólares (cerca de R$ 6 milhões) ao clube, que adquiriu 60% do passe do atleta.

Nesta temporada, pelo Torpedo Moscow, Guzmán teve 11 partidas e cinco gols. Ele já vem treinando no Centro de Excelência Alcides Santos e está regularizado para realizar sua estreia no Campeonato Brasileiro.

Joia rumo ao oriente Médio.

A negociação pela transferência de Kervin Andrade ao Maccabi Tel Aviv irá render 1,8 milhões de dólares (R$ 9,8 milhões) aos cofres do Tricolor. O valor é referente a 60% dos direitos econômicos do jogador, os outros 40% irão permanecer com o Fortaleza.

"O Tricolor do Pici agradece todo empenho do atleta desde as categorias de base e sempre torcerá pelo seu sucesso profissional. Que o Kervin continue brilhando nessa sua nova etapa da carreira", publicou a equipe.

O venezuelano de 20 anos subiu para o time profissional em 2024. Desde então, disputou 51 jogos, marcou oito gols e deu cinco assistências.