Fluminense abre venda de ingressos para duelos com Bahia e Corinthians; veja preços
O Fluminense divulgou nesta segunda-feira a abertura da venda online de ingressos das partidas contra o Bahia, pela Copa do Brasil, e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.
O duelo com o Tricolor de Aço acontece no dia 10 de setembro (quarta-feira), às 19h (de Brasília). Já o embate com o Timão tem data marcada para o dia 13 (sábado), a partir das 21h.
A comercialização dos bilhetes de forma online abriu nesta segunda-feira, às 10h, no site fluminense.futebolcard.com, para sócios-torcedores dos planos Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol.
A venda seguirá de maneira escalonada, de acordo com o plano do sócio-torcedor. O público geral terá possibilidade de adquirir entradas a partir do dia 7 de setembro (domingo), às 10h, caso ainda haja bilhetes disponíveis.
Já a venda física será realizada na Sede do Fluminense, nas Laranjeiras, na Bilheteria 1 do Maracanã, além das lojas oficias do clube, nas unidades que ficam em Copacabana e no Norte Shopping.
Veja o preço dos ingressos para Fluminense x Bahia
SETOR SUL
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 22,50
- Arquiba Raiz - R$ 45
- Guerreiro Toda Terra - R$ 54
- Guerreiro - R$ 72
- Leste Raiz - R$ 90
- Inteira - R$ 90
- Meia-entrada - R$ 45
SETOR LESTE INFERIOR?
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 15
- Guerreiro Toda Terra - R$ 36
- Guerreiro - R$ 48
- Inteira - R$ 60
- Meia-entrada - R$ 30
SETOR OESTE?
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 37,50
- Arquiba Raiz - R$ 75
- Guerreiro Toda Terra - R$ 90
- Guerreiro - R$ 120
- Leste Raiz - R$ 150
- Inteira - R$ 150
- Meia-entrada - R$ 75
SETOR NORTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 10
- Arquiba Raiz - R$ 20
- Guerreiro Toda Terra - R$ 16
- Guerreiro - R$ 32
- Leste Raiz - R$ 40
- Inteira - R$ 40
- Meia-entrada - R$ 20
SETOR MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 650
- Inteira - R$ 650
- Meia-entrada - R$ 362,50
SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)
- Inteira - R$ 75
- Meia-entrada - R$ 150
Veja o preço dos ingressos para Fluminense x Corinthians
SETOR SUL
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 20
- Arquiba Raiz - R$ 40
- Guerreiro Toda Terra - R$ 48
- Guerreiro - R$ 64
- Leste Raiz - R$ 80
- Inteira - R$ 80
- Meia-entrada - R$ 40
SETOR LESTE INFERIOR?
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 15
- Guerreiro Toda Terra - R$ 36
- Guerreiro - R$ 48
- Inteira - R$ 60
- Meia-entrada - R$ 30
SETOR OESTE?
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 30
- Arquiba Raiz - R$ 60
- Guerreiro Toda Terra - R$ 72
- Guerreiro - R$ 96
- Leste Raiz - R$ 120
- Inteira - R$ 120
- Meia-entrada - R$ 60
SETOR NORTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 10
- Arquiba Raiz - R$ 20
- Guerreiro Toda Terra - R$ 16
- Guerreiro - R$ 32
- Leste Raiz - R$ 40
- Inteira - R$ 40
- Meia-entrada - R$ 20
SETOR MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 600
- Inteira - R$ 600
- Meia-entrada - R$ 337,50
SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)
- Inteira - R$ 80
- Meia-entrada - R$ 40