Topo

Esporte

Fluminense abre venda de ingressos para duelos com Bahia e Corinthians; veja preços

01/09/2025 19h36

O Fluminense divulgou nesta segunda-feira a abertura da venda online de ingressos das partidas contra o Bahia, pela Copa do Brasil, e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

O duelo com o Tricolor de Aço acontece no dia 10 de setembro (quarta-feira), às 19h (de Brasília). Já o embate com o Timão tem data marcada para o dia 13 (sábado), a partir das 21h.

A comercialização dos bilhetes de forma online abriu nesta segunda-feira, às 10h, no site fluminense.futebolcard.com, para sócios-torcedores dos planos Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol.

A venda seguirá de maneira escalonada, de acordo com o plano do sócio-torcedor. O público geral terá possibilidade de adquirir entradas a partir do dia 7 de setembro (domingo), às 10h, caso ainda haja bilhetes disponíveis.

Já a venda física será realizada na Sede do Fluminense, nas Laranjeiras, na Bilheteria 1 do Maracanã, além das lojas oficias do clube, nas unidades que ficam em Copacabana e no Norte Shopping.

Veja o preço dos ingressos para Fluminense x Bahia

SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 22,50

- Arquiba Raiz - R$ 45

- Guerreiro Toda Terra - R$ 54

- Guerreiro - R$ 72

- Leste Raiz - R$ 90

- Inteira - R$ 90

- Meia-entrada - R$ 45

SETOR LESTE INFERIOR?

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 15

- Guerreiro Toda Terra - R$ 36

- Guerreiro - R$ 48

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30

SETOR OESTE?

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 37,50

- Arquiba Raiz - R$ 75

- Guerreiro Toda Terra - R$ 90

- Guerreiro - R$ 120

- Leste Raiz - R$ 150

- Inteira - R$ 150

- Meia-entrada - R$ 75

SETOR NORTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 10

- Arquiba Raiz - R$ 20

- Guerreiro Toda Terra - R$ 16

- Guerreiro - R$ 32

- Leste Raiz - R$ 40

- Inteira - R$ 40

- Meia-entrada - R$ 20

SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 650

- Inteira - R$ 650

- Meia-entrada - R$ 362,50

SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 75

- Meia-entrada - R$ 150

Veja o preço dos ingressos para Fluminense x Corinthians

SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 20

- Arquiba Raiz - R$ 40

- Guerreiro Toda Terra - R$ 48

- Guerreiro - R$ 64

- Leste Raiz - R$ 80

- Inteira - R$ 80

- Meia-entrada - R$ 40

SETOR LESTE INFERIOR?

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 15

- Guerreiro Toda Terra - R$ 36

- Guerreiro - R$ 48

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30

SETOR OESTE?

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 30

- Arquiba Raiz - R$ 60

- Guerreiro Toda Terra - R$ 72

- Guerreiro - R$ 96

- Leste Raiz - R$ 120

- Inteira - R$ 120

- Meia-entrada - R$ 60

SETOR NORTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 10

- Arquiba Raiz - R$ 20

- Guerreiro Toda Terra - R$ 16

- Guerreiro - R$ 32

- Leste Raiz - R$ 40

- Inteira - R$ 40

- Meia-entrada - R$ 20

SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 600

- Inteira - R$ 600

- Meia-entrada - R$ 337,50

SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 80

- Meia-entrada - R$ 40

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Fluminense abre venda de ingressos para duelos com Bahia e Corinthians; veja preços

Liverpool oficializa o centroavante Alexander Isak por R$ 957 milhões: 'Novo camisa 9'

MP pede afastamento de ex-presidentes investigados de órgãos do Corinthians

Cuiabano acerta com o Nottingham Forest e deixa Botafogo: "Até logo"

Santos acerta contratação de zagueiro paraguaio Alexis Duarte

Fulham acerta a contratação de Kevin; veja quanto o Palmeiras vai ganhar

Entidade pede R$ 100 milhões ao Fla após fala de dirigente sobre africanos

Vasco anuncia contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta

Surfe: Italo Ferreira bate australiano e mantém vivo sonho do bi mundial

'Ninguém quer mexer com PCC': Caso Mansur impacta conselheiros do Palmeiras

Rampage Jackson se revolta com ameaças após ataque brutal de seu filho