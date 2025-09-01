Topo

'Flamengo foi castigado por preciosismo e acomodação', diz Mauro Cezar

01/09/2025 12h13

O Flamengo foi castigado pela acomodação e pelo preciosismo nas finalizações no empate contra o Grêmio no Maracanã, avaliou Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Para o colunista, além da falta de efetividade, as mudanças de Filipe Luís no segundo tempo também contribuíram para o tropeço do líder.

O Flamengo foi castigado pela acomodação, sentou no 1 a 0, não teve a mesma volúpia de outros jogos, buscando um segundo gol, que te dá a tranquilidade da vitória. E acho que mexeu mal também o Filipe, não foi bem ontem.Mauro Cezar Pereira

O Flamengo perdeu muitos gols, muito preciosismo. Muitas situações em que poderia finalizar, os jogadores não finalizaram. O Luiz Araújo teve um boa chance no segundo tempo, cortou para bater, mas quis driblar de novo. Está na reserva, quer mostrar mais, é isso?Mauro Cezar Pereira

Juca Kfouri destacou que o Flamengo fez o mais difícil ao abrir o placar, mas caiu na armadilha de administrar a vantagem mínima e deu espaço para uma jogada fortuita do Grêmio.

Faz 1x0, tem o jogo absolutamente sob controle e dá uma acomodada. Não cogita da hipótese de um acidente, de um pênalti à brasileira. Não vá me dizer que o Ayrton Lucas evitou um gol do Grêmio. Mas aí o Flamengo foi castigado.Juca Kfouri

Eu entendo a frustração, mas do ponto de vista do futebol, foi um jogo que agradou aos olhos. Apenas o Flamengo não fez os gols que deveria ter feito.Juca Kfouri

