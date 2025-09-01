Topo

Esporte

De La Cruz recomeça no Fla em jogo com mais minutos após saída de desafeto

Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

01/09/2025 05h30

Surpresa na escalação para o duelo com o Grêmio, o volante De La Cruz busca uma nova fase no Flamengo. Titular pela primeira vez desde maio, o uruguaio teve a partida com mais minutos em campo desde a polêmica com José Luiz Runco, ex-chefe do departamento médico.

O volante atuou até os 32 minutos do segundo tempo do empate com o Grêmio. Filipe Luís, após a partida, disse que o jogador "está bem de novo".

De La Cruz terá a Data Fifa inteira para manter-se bem no clube, já que foi tirado da convocação da seleção uruguaia porque o técnico Marcelo Bielsa quer que ele acumule mais tempo em ação no Fla.

Relacionadas

Filipe Luís vê Fla superior em empate e critica arbitragem: 'Critério zero'

Arrascaeta lamenta empate do Fla e pede correções: 'Escapou no finalzinho'

Flamengo dá show, mas para nas mãos e nos pés de Tiago Volpi

Nico, que passou um período no estaleiro devido a uma lesão no joelho esquerdo, viu sua situação exposta em uma grupo de aplicativo de mensagem, episódio que gerou uma crise interna e a demissão de Runco.

É um jogador que se recuperou, conseguiu ter uma sequência de treinos e está bem de novo. Nos dá muita dinâmica no meio-campo, tanto em ataque como em defesa. Um dos pilares dessa equipe. Estou muito feliz por tê-lo de volta Filipe Luís, em entrevista coletiva

Na mensagem vazada, Runco disse que o camisa 18 apresentava uma "lesão crônica e irreparável no joelho direito, uma lesão também no joelho esquerdo", e que uma possível venda só seria possível se houvesse "algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo".

De La Cruz foi defendido publicamente por Arrascaeta, por exemplo. Alguns dias após o episódio, passou uns dias no Uruguai para ficar ao lado da família e "colocar a cabeça no lugar".

De lá para cá, foi acionado no decorrer do jogo contra o Internacional, pelo Brasileiro, e, agora, contra o Grêmio, quando ocupou a vaga de Jorginho, vetado pelo departamento médico.

Filipe Luís fez elogios à dupla formada pelo uruguaio e Saúl, e comentou sobre as opções do elenco para o setor à frente da zaga.

Todos eles têm o mesmo conteúdo tático. Temos agora seis volantes (Erick, Jorginho, Saúl, Evertton, Allan e De La Cruz). Todos tem características diferentes e formas de aplicar esse conteúdo. Escolho sempre o que acredito ser melhor para a equipe Filipe Luís, em entrevista coletiva

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Palmeiras perde chance de sacramentar nova fase e revê fantasma do Dérbi

Vestibular de Ancelotti: Por que data Fifa ainda não indica seleção da Copa

Pódio 'irreal' de estreante e desculpa de Hamilton: frases do GP da Holanda

Corinthians vê Data Fifa como aliada e Dorival tem dois desafios na pausa

WSL Finals: Italo e Yago disputam o título mundial; veja onde assistir

Seleção: Neymar é preterido mesmo com cortes, e dor na coxa fala mais alto

NFL banca reforma de mais de R$ 2,7 milhões no gramado da Arena Corinthians

Al-Hilal tenta desistir, mas Marcos Leonardo bate pé e SPFC monta operação

De La Cruz recomeça no Fla em jogo com mais minutos após saída de desafeto

Fatalidades frustram Flamengo e Palmeiras em rodada boa para o Cruzeiro

Alvo da torcida, Guilherme ganha voto de confiança de Vojvoda no Santos