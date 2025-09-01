Fim do jejum! Ex-UFC, Tony Ferguson celebra vitória no boxe: "Não tenho mais pressão"

Ex-campeão interino do UFC, Tony Ferguson foi, no auge, um dos lutadores mais temidos e populares da principal liga de MMA do mundo. De uns tempos para cá, porém, citar o nome de 'El Cucuy' era sinônimo de relembrar a péssima fase que o veterano passava na carreira. O incômodo jejum de vitórias, que já durava mais de seis anos, foi encerrado com louvor no evento de boxe 'Misfits Boxing 22', realizado no último sábado (30), em Manchester (ING).

Em ação no 'co-main event' da noite, o ex-lutador do UFC fez sua estreia nos ringues de boxe. E em sua primeira experiência na nova modalidade, Ferguson desbancou o influencer 'Salt Papi' via nocaute técnico no terceiro assalto. Aos 41 anos, 'El Cucuy' voltou a ter o braço erguido na carreira e, após o longo jejum, desabafou pós-luta, em conversa com a imprensa local.

"Não chorei. Foi só alegria. Aproveitei o momento por uma fração de segundo. Porque estamos falando de anos de infelicidade. Não por conta das derrotas, mas por não estar feliz. Isso era algo que sempre quis fazer: calçar as luvas de boxe. Essa noite foi o exemplo perfeito disso e me livrei desse nervosismo e conquistei essa primeira vitória. Precisava de uma vitória para voltar para onde precisava estar, que é o 'modo matador'. Isso me trouxe confiança e agora sou capaz de compreender quem sou. Não tenho mais pressão sobre mim. Deixei tudo no ringue", destacou Tony, de acordo com o canal 'Seconds Out'.

Relembre a sequência de derrotas

Em junho de 2019, Ferguson venceu Donald 'Cowboy' Cerrone no que viria a ser seu último triunfo na empresa. Desde então, o veterano emplacou incríveis oito derrotas consecutivas - estabelecendo um recorde negativo na história da companhia. Mesmo popular junto aos fãs, Tony não resistiu à sequência e acabou dispensado pelo UFC.

Para além dos resultados adversos, Ferguson também não competia como outrora - sobretudo nas rodadas finais de sua passagem pelo Ultimate. No período turbulento, o americano foi derrotado pelos seguintes algozes: Justin Gaethje, Charles 'Do Bronx', Michael Chandler, Beneil Dariush, Nate Diaz, King Green, Paddy Pimblett e, por último, Michael Chiesa. Agora, em nova modalidade, Tony enfim retomou à coluna das vitórias.

