Ferroviária empata com Cuiabá e emenda sétimo jogo de invencibilidade na Série B

Nesta segunda-feira, na Arena Fonte Luminosa, a Ferroviária empatou em 2 a 2 contra o Cuiabá, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. Os paulistas abriram 2 a 0, com gols de Juninho e Alan Empereur (contra), mas viram, na etapa final, Alisson Safira marcar duas vezes e garantir o ponto aos visitantes.

Desta maneira, a Ferroviária chega à sétima rodada de invencibilidade na Série B. A equipe grená ocupa a 13ª colocação, com 31 pontos coquistados. Isto é, sete unidades do Amazonas, que abre o Z4. O Dourado, por sua vez, está na nona posição, com 34 pontos somados.

Pela 25ª rodada da Segunda Divisão, a Ferrinha volta aos gramados nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, para medir forças diante do Coritiba. Já o Cuiabá, na próxima segunda-feira (8), recebe o CRB, às 20h, na Arena Pantanal.

Ferroviária x Cuiabá: o jogo

A Ferroviária começou melhor e abriu vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 29 minutos, Juninho recebeu passe de Edson Lucas e soltou uma bomba de fora da área que bateu na trave antes de entrar, abrindo o placar.

Pouco depois, aos 42, Alan Empereur marcou contra ao tentar cortar um cruzamento de Juninho, ampliando para 2 a 0.

No segundo tempo, o Cuiabá reagiu. Aos 25 minutos, Alisson Safira recebeu passe de Alejandro Martínez e descontou, mandando a bola no canto de Dênis Júnior.

Cinco minutos depois, aos 30, o próprio Alisson, em uma jogada coletiva iniciada por Martínez e Juan Christian, aproveitou a falha da defesa e marcou o gol de empate, deixando o placar em 2 a 2 e incendiando a Fonte Luminosa