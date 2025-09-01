Estêvão exalta amadurecimento no Chelsea em apresentação à seleção: 'Mais forte mentalmente'

Um dos destaques do Chelsea neste início de temporada, o jovem atacante Estêvão se apresentou à seleção brasileira em Teresópolis, visando os dois últimos jogos da equipe nacional pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O jogador comentou sobre esses primeiros meses na Europa e o que conseguiu assimilar em tão pouco tempo.

"Nunca é fácil uma mudança de país. Estou me adaptando da melhor forma possível e ajudando meus companheiros no Chelsea. Estou bem mais preparado fisicamente e mentalmente para agregar cada vez mais na seleção brasileira. Quero aproveitar os treinos para dar o meu melhor", afirmou.

Estêvão chegou ao futebol inglês sob grande expectativa, ainda mais depois de suas atuações pelo Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa, disputado no meio do ano, nos Estados Unidos, e que teve o seu atual clube, o Chelsa, como campeão.

Ele comentou sobre o que assimilou em tão pouco tempo e disse estar em processo de evolução. "É um futebol muito intenso, rápido, dinâmico, que exige muito de você pela intensidade. Não estou totalmente adaptado, mas estou indo bem graças à comissão técnica, aos meus companheiros de equipe e a torcida que tem me abraçado".

Sobre a convocação para trabalhar com o treinador italiano Carlo Ancelotti, ele não escondeu a ansiedade de fazer parte do grupo. "Estou muito feliz. É fruto de um trabalho para estar aqui. Espero partidas bem difíceis, mas vou fazer de tudo e espero que corra tudo bem", afirmou.

O primeiro compromisso do Brasil nesta rodada dupla das Eliminatórias da América do Sul é nesta quinta-feira, contra o Chile no Maracanã. A equipe nacional encerra a sua participação no dia nove de setembro (próxima terça), quando encara a Bolívia na altitude de La Paz.

Já garantida na Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira soma 25 pontos (mesma pontuação do Equador), mas figura na terceira posição pelos critérios de desempate. Líder isolada, a Argentina ocupa a primeira colocação na tabela.