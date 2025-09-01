Topo

Esporte

ESPN irá transmitir jogo da NFL em São Paulo entre Chargers e Chiefs

São Paulo

01/09/2025 15h18

Depois de ter o "monopólio" das transmissões da National Football League (NFL) no Brasil encerrado pela competição com a TV Globo, a ESPN anunciou nesta segunda-feira, 1º, que manteve os direitos de exibição da partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs nesta sexta-feira, 5, a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Com isso, a emissora se junta a SporTV, CazéTV, GE TV e YouTube na transmissão da partida, além do NFL Game Pass. Assim como no último ano, o duelo terá cobertura da ESPN na TV fechada e no streaming (Disney+). Em relação a 2024, as mudanças na transmissão da partida de São Paulo são a entrada da TV Globo na concorrência e a saída da RedeTV!.

A NFL se tornou um atrativo para a Globo após o sucesso da partida no Brasil no último ano e pela expansão do número de fãs de futebol americano no País (cerca de 40 milhões de pessoas, segundo dados da NFL e do Ibope Repucom). Além da partida em São Paulo, a ESPN manteve a transmissão de três jogos semanais (dois aos domingos e o Monday Night Football, às segundas-feiras).

Nas partidas de pós-temporada, SporTV, GE TV e ESPN dividirão as transmissões da Conferência Americana (AFC) e Nacional (NFC). Até o momento, o Super Bowl, em fevereiro de 2026, será exclusivo do Grupo Globo.

A chegada da TV Globo no futebol americano também fez com que a ESPN perdesse Antony Curti. O comentarista acertou com a emissora carioca na última semana e estreia já nesta quinta-feira, na transmissão da partida entre Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, que abre a temporada 2025 da NFL.

Além dele, Paulo Antunes, um dos principais comentaristas da casa, chegou a negociar com a TV Globo ao longo dos últimos dias, mas não chegou a um acordo.

