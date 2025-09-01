Topo

Palmeiras: Andreas entra fácil no lugar do Lucas Evangelista, diz PVC

01/09/2025 16h25

Andreas Pereira chega ao Palmeiras para ser titular na vaga de Lucas Evangelista, cravou o comentarista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O nome do meia apareceu no BID da CBF, e ele pode estrear pelo Verdão após a Data Fifa.

Ele entra fácil no lugar do Lucas Evangelista, até porque tem muita gente cornetando o Lucas Evangelista.
PVC

Segundo o repórter Flavio Latif, a expectativa é que Andreas se apresente a partir de amanhã na Academia de Futebol. O meia deixou a Inglaterra hoje a caminho do Brasil.

O Andreas está no avião nesse momento e a previsão de chegada é hoje à noite na capital paulista. Então, o Andréas deve estar na Academia entre terça e quarta-feira.
Flavio Latif

O repórter explicou que a contratação de Andreas vai sair por 10 milhões de euros, sem bônus e metas extras a serem alcançadas.

No final das contas, o Palmeiras anuncia a contratação do Andreas por um valor bem inferior do que a proposta inicial que o Palmeiras fez no início do ano, de 20 milhões de euros. Agora ele chega por 10 milhões de euros.
Flavio Latif

