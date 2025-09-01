Djokovic volta a elogiar João Fonseca e não descarta possibilidade de treiná-lo: "Nunca se sabe"

Nesta segunda-feira, mesmo após ser derrotado na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, João Fonseca atingiu seu novo melhor ranking profissional: 42°. Com isso, o jovem se tornou o nono melhor tenista brasileiro da história, além de ser, atualmente, o único dentro do top 100.

Em entrevista para a ESPN, o campeão de 24 títulos de Grand Slam, Novak Djokovic, comentou a possibilidade de treinar João Fonseca após sua aposentadoria como atleta.

"Eu estava brincando (sobre treinar o brasileiro), mas nunca se sabe. Eu realmente gosto do garoto, gosto de sua atitude. Ele é uma pessoa muito legal, um jogador incrível, ótimo potencial. Acho que para o nosso esporte, ter um jogador de alto nível do Brasil é incrível", disse.

"É importante estar cercado de pessoas certas. Quem sabe no futuro? Talvez eu possa ajudá-lo, mentorando, tanto faz. Estou sempre feliz de ajudá-lo ou qualquer outro jovem jogador", complementou.

O sérvio ainda falou sobre uma possível vinda ao Brasil. "Talvez eu vá ao Brasil em breve, porque faz tempo que não vou, eu quero ir. Eu amo o Brasil, amo os brasileiros", afirmou.

Elogios não são novidades

Não é a primeira vez que João recebe comentários positivos de Djokovic. Ainda antes do início do Aberto dos Estados Unidos, a lenda do tênis rasgou elogios ao carioca.

"Fonseca é um cara legal, muito gente boa. E também um ótimo jogador de tênis. O jogo que ele tem, mesmo sendo jovem, e a maturidade que já mostrou são impressionantes. Às vezes, as pessoas acham que, só porque ele venceu torneios importantes neste ano e ganhou de grandes adversários, já vai entrar no top 5 e lutar por Grand Slams. Pode acontecer, claro, mas é natural oscilar entre altos e baixos. Existe muita expectativa, e isso ele vai ter que aprender a lidar, entender e usar como vantagem no futuro", disse.

Djokovic joga contra o americano Taylor Fritz por uma vaga nas semifinais do US Open, nesta terça-feira, às 21h10 (de Brasília). Já Fonseca disputará a Copa Davis nos dias 13 e 14 de setembro.