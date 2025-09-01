Topo

Diniz celebra vitória do Vasco e mira duelo com o Botafogo: "Adversário muito forte"

01/09/2025 08h22

Na Ilha do Retiro, o Vasco venceu por 3 a 2 o Sport neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz celebrou o triunfo e já destacou o foco no duelo com o Botafogo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, após a Data Fifa.

Jogando fora de casa, o Vasco abriu o placar aos sete minutos, com Nuno Moreira. No entanto, o Sport empatou e cresceu no duelo. Na reta final do primeiro tempo e no início da etapa complementar, Coutinho e Vegetti marcaram. O Leão ainda diminuiu e pressionou no fim da partida, mas o Gigante da Colina conseguiu manter a vitória.

"Acabamos esse jogo agora. Obviamente já começamos a pensar sobre o Botafogo. Mas, temos que celebrar um pouquinho essa vitória. Agora, são dez dias para o jogo contra o Botafogo. A equipe tem oscilado, mais no resultado do que no desempenho. Inclusive, hoje oscilamos dentro do próprio jogo", destacou Fernando Diniz, em coletiva de imprensa.

Ao falar sobre a oscilação, Fernando Diniz reconheceu que o Vasco tem que ser "consistente" contra o Botafogo. Na partida de ida, em São Januário, o Gigante da Colina empatou em 1 a 1 com o Glorioso.

"Sabemos que, contra o Botafogo, temos que ter uma partida bastante consistente, como foi na última quarta. É só assim para nos classificarmos para a próxima fase da Copa do Brasil. (O Botafogo) é um adversário muito forte. Vamos nos preparar da melhor forma", completou.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (11), quando visita o Botafogo, no Nilton Santos. A bola rola às 21h30 (de Brasília), e o empate leva o duelo aos pênaltis.

Fase do Vasco

Com as vitórias de Juventude e Vitória, o Vasco ainda continua colado na zona de rebaixamento, mas terminou a rodada fora do Z4. A equipe de Fernando Diniz está na 15ª posição, com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, 17º colocado.

No Brasileirão, o Vasco volta a campo no próximo domingo (14), às 20h30, quando recebe o Ceará, pela 23ª rodada do torneio.

