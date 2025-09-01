Alicia: 'Movimentação de carreira de David Luiz foi estranha neste momento'

A rota da carreira escolhida por David Luiz — ele foi para o futebol cipriota — pouco antes das graves acusações de ameaça de Karol Cavalcante é estranha, analisou Alicia Klein no UOL News.
O caso ganhou repercussão após Karol Cavalcante denunciar o zagueiro por ameaças, obtendo medida protetiva da Justiça do Ceará. A perícia confirmou a autenticidade das mensagens. Hoje, David Luiz publicou um vídeo em que nega as denúncias.
Alicia: Rota de carreira de David Luiz é estranha
Do nada, o cara vai jogar no Chipre. E aí aparece uma história pessoal bastante complicada. [...] Sempre entendendo que há muito pouco a se ganhar em você ir atrás da justiça para buscar esse tipo de proteção. Então é alguém que está com medo e a gente precisa acreditar que essa pessoa está com medo e entender de fato o que aconteceu e como isso vai ser apurado.
Alicia Klein
Milly: David Luiz segue mudando de versão
Essa, se eu não perdi as contas, é a terceira versão que ele dá. Então ele segue mudando de versão. A questão não é se ele esteve ou não no hotel. A questão é uma ameaça que ela teria recebido. [...] As ameaças estão lá. A menos que ela esteja mentindo, e é muito raro que uma mulher se coloque na posição de inventar uma história nesses termos.
A palavra da mulher precisa ser levada em consideração e esse crime não é um crime como outro qualquer porque acreditar na palavra dela automaticamente é desacreditar a palavra dele ou vice-versa.
Milly Lacombe
