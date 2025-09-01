Topo

Esporte

OPINIÃO

Alicia: 'Movimentação de carreira de David Luiz foi estranha neste momento'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 19h52

A rota da carreira escolhida por David Luiz — ele foi para o futebol cipriota — pouco antes das graves acusações de ameaça de Karol Cavalcante é estranha, analisou Alicia Klein no UOL News.

O caso ganhou repercussão após Karol Cavalcante denunciar o zagueiro por ameaças, obtendo medida protetiva da Justiça do Ceará. A perícia confirmou a autenticidade das mensagens. Hoje, David Luiz publicou um vídeo em que nega as denúncias.

Alicia: Rota de carreira de David Luiz é estranha

Do nada, o cara vai jogar no Chipre. E aí aparece uma história pessoal bastante complicada. [...] Sempre entendendo que há muito pouco a se ganhar em você ir atrás da justiça para buscar esse tipo de proteção. Então é alguém que está com medo e a gente precisa acreditar que essa pessoa está com medo e entender de fato o que aconteceu e como isso vai ser apurado.
Alicia Klein

Relacionadas

David Luiz vai para o Chipre pensando em futura carreira no futebol

Mulher denuncia David Luiz por ameaça e cita Eliza Samudio em BO; ele nega

David Luiz nega ameaças e encontro com mulher que fez BO contra o jogador

Milly: David Luiz segue mudando de versão

Essa, se eu não perdi as contas, é a terceira versão que ele dá. Então ele segue mudando de versão. A questão não é se ele esteve ou não no hotel. A questão é uma ameaça que ela teria recebido. [...] As ameaças estão lá. A menos que ela esteja mentindo, e é muito raro que uma mulher se coloque na posição de inventar uma história nesses termos.

A palavra da mulher precisa ser levada em consideração e esse crime não é um crime como outro qualquer porque acreditar na palavra dela automaticamente é desacreditar a palavra dele ou vice-versa.
Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Marcelo Melo e Rafael Matos são eliminados na segunda rodada do US Open

Portuguesa anuncia saída de lateral direito para a Chepecoense

Santos avança por zagueiro Alexis Duarte e fica próximo de acerto; veja detalhes

Herói do Mundial sub-20, goleiro do Flamengo treina com a Seleção principal

Vasco contrata zagueiro da seleção colombiana que estava no Galatasaray até o fim de 2026

MP pede afastamento de Andrés, Duilio e Augusto de conselhos do Corinthians

Com gol no fim, Palmeiras vence Real Bétis pela estreia do Mundial de Clubes sub-17

América-MG x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Jean Lucas, do Bahia, celebra primeira convocação à Seleção e relembra sacrifícios na infância

Seleção inicia treinos para encarar o Chile desfalcada e com garotos da base de clubes cariocas

Fluminense abre venda de ingressos para duelos com Bahia e Corinthians; veja preços