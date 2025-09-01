Cuiabano, do Botafogo, se junta ao êxodo para o Nottingham Forest

Topo

LONDRES (Reuters) - O Nottingham Forest concluiu nesta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Cuiabano, do Botafogo, em um contrato de quatro anos, confirmou o clube da Premier League.

O lateral-esquerdo de 22 anos participou de todos os quatro jogos do Botafogo na recente Copa do Mundo de Clubes e fez um total de 60 partidas pelo clube do Rio de Janeiro.

Ele se junta aos ex-companheiros do Botafogo, o atacante Igor Jesus, o zagueiro Jair Cunha e o goleiro John Victor no City Ground, que também assinaram contrato neste verão.

"Este verão tem sido para garantir que tenhamos qualidade e profundidade em todas as posições, ao mesmo tempo em que identificamos jovens jogadores talentosos de todo o mundo que podem desempenhar um papel crucial em nosso desenvolvimento a longo prazo como clube", disse o diretor de futebol do Forest, Ross Wilson, ao site do clube.

"Observado por muitos clubes, Cuiabano é um jogador empolgante com muito potencial. Com apenas 22 anos, ele já adquiriu experiência significativa para um jogador de sua idade e estamos entusiasmados com o que seu futuro reserva."

Não foram divulgados detalhes financeiros do acordo.

(Reportagem de Martyn Herman)

