Cuiabano acerta com o Nottingham Forest e deixa Botafogo: "Até logo"

O Nottingham Forest oficializou nesta segunda-feira a contratação do lateral esquerdo Cuiabano, de 22 anos, que chega após duas temporadas de destaque pelo Botafogo. O jogador assinou vínculo até junho de 2029 e se torna o quarto atleta alvinegro a desembarcar em Nottingham, juntando-se a Igor Jesus, Jair e John.

Revelado pelo Grêmio e contratado pelo Botafogo em 2024, Cuiabano rapidamente ganhou espaço e se tornou peça fundamental no time que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores no ano passado. No total, disputou 60 partidas pelo clube carioca, marcou sete gols e deu sete assistências, sendo um dos nomes mais regulares do elenco.

O lateral também esteve em campo nas quatro partidas do Alvinegro no Mundial de Clubes deste ano, competição que ampliou sua visibilidade internacional. Ross Wilson, diretor de futebol do Nottingham Forest, destacou o perfil jovem e promissor do reforço.

"Cuiabano foi monitorado por muitos clubes e mostrou um potencial enorme. Aos 22 anos, já tem uma bagagem importante e acreditamos que ele pode ser parte significativa do futuro do clube", afirmou o dirigente do clube inglês, duas vezes campeão da Champions League.

Cuiabano se despede do Botafogo

Em mensagem publicada nas redes sociais, o lateral agradeceu ao clube por ter acreditado em seu futebol e lhe dado a chance de sonhar mais alto. Ele destacou os amigos que fez e os momentos inesquecíveis que viveu no período em que defendeu o clube carioca. "Vivi momentos que nunca vou esquecer, fiz amigos que vou levar pra vida e aprendi que o Botafogo é muito mais que um time: é uma família, é uma torcida que empurra até o último minuto".

"Saio com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que sempre vou carregar o Botafogo comigo. Esse não é um adeus, é só um até logo", escreveu o Cuiabano, em tom de agradecimento e promessa de reencontro no futuro.

Confira a mensagem de despedida de Cuiabano na íntegra:

"Chegou a hora de me despedir do Botafogo, esse clube que acreditou em mim e abriu as portas para que eu pudesse sonhar ainda mais alto.

Desde o primeiro dia em que vesti essa camisa, eu entendi a responsabilidade que é carregar a estrela no peito.

Vivi momentos que nunca vou esquecer, fiz amigos que vou levar pra vida e aprendi que o Botafogo é muito mais que um time: é uma família, é uma torcida que empurra até o último minuto.

Saio com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que sempre vou carregar o Botafogo comigo.

Obrigado, Estrela Solitária, por me marcar pra sempre.

Esse não é um adeus, é só um até logo."