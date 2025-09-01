Cuiabá acorda no 2º tempo e evita a derrota para a Ferroviária pela Série B
Depois de um primeiro tempo ruim e ir para o intervalo com dois gols de desvantagem, o Cuiabá acordou na segunda etapa e buscou o empate na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, diante da Ferroviária. Com dois gols de Alisson Safira em cinco minutos, empatou por 2 a 2, nesta segunda-feira, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Cuiabá ocupa a nona colocação, com 34 pontos e já não vence há quatro jogos, com uma distância de cinco pontos para o grupo de acesso. Já a Ferroviária não perde há sete jogos e aparece na zona intermediária da tabela, em 13º lugar, com 31 pontos.
O duelo nos primeiros minutos foi bastante movimentado, com as duas equipes se revezando no ataque, porém sem criar chances reais. Até que aos 29, em um contra-ataque fulminante, a Ferroviária saiu na frente, em um golaço de Juninho, finalizando colocado de fora da área. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.
No lance, o Cuiabá reclamou de um pênalti na origem da jogada e demorou para se recompor. O time mato-grossense seguiu com mais posse após levar o gol, mas falhou novamente e viu o time da casa ampliar. Juninho cruzou à meia altura e Empereur marcou contra aos 42. No último lance, Jader carimbou o travessão paulista.
Na segunda etapa, a Ferroviária diminuiu o ritmo. Com erros de passe e pouca transição, viu o Cuiabá crescer e empatar a partida em cinco minutos. Primeiro, aos 25, Alisson Safira recebeu bela assistência de Martínez e conferiu para as redes. Na sequência, Safira desviou de carrinho o cruzamento de Juan Christian.
O empate acordou o time da casa, que começou a finalizar a gol e ensaiar uma blitz. Ricardinho, de longe, acertou o travessão. Na reta final, o Cuiabá foi quem chegou perto da virada. Primeiro Juan Christian isolou dentro da área e, já nos acréscimos, Dênis Júnior salvou a cabeçada de Martínez.
A Ferroviária já atua nesta semana, na sexta-feira, às 21h30, no duelo contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Já o Cuiabá entra em campo na próxima segunda-feira, às 20h, diante do CRB, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).
FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIA 2 X 2 CUIABÁ
FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Kevin), Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Ian Lucas (Thiago Lopes) e Juninho (Hernâni); Zé Hugo (Thayllon) e Carlão (Ronaldo). Técnico: Vinícius Bergantin.
CUIABÁ - Luan Polli; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo Henrique (Max); Calebe, Denilson, Lucas Mineiro (Juan Christian) e Jader (David Miguel); Carlos Alberto (Alejandro Martínez) e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.
GOLS - Juninho, aos 29, Empereur, contra, aos 42 minutos do primeiro tempo. Alisson Safira, aos 25 e 30, minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Ronaldo, Edson Lucas, Ronaldo Alves e Juninho (Ferroviária); Luan Polli, Empereur, David Miguel e Marcelo Henrique (Cuiabá).
ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).