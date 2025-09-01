Craig Jones finaliza Chael Sonnen duas vezes em superluta no CJI 2; entenda

Em um fim de semana sem card do UFC, os fãs dos esportes de combate voltaram sua atenção para outros shows. E talvez o principal deles no período tenha sido a segunda edição do 'Craig Jones Invitational', realizado em Las Vegas (EUA). Com inúmeros astros do grappling em ação, o evento contou como uma superluta inusitada disputada entre o idealizador do projeto e especialista na modalidade Craig Jones, e Chael Sonnen. E, como era de se esperar, o embate não foi tão simples para o ex-lutador do Ultimate e atual comentarista.

Medalhista de prata do 'ADCC' e campeão do Polaris, Craig tinha o lastro bem maior na modalidade a seu favor. Além disso, é 14 anos mais jovem que Sonnen. Tais fatores foram determinantes e, apesar de encarar um rival que tem no wrestling sua base, o australiano não tomou conhecimento e apagou Sonnen em somente 30 segundos de disputa com um estrangulamento raro.

Após aparentemente 'apagar', Chael fez um rápido acordo com Craig e ambos aceitaram começar o confronto novamente. Mais uma vez, Sonnen buscou o ataque para colocar o adversário para baixo. Mesmo com as costas no chão, Jones utilizou a mesma técnica e, mais uma vez, finalizou o veterano ex-UFC. Em tom bem-humorado logo após ser apagado pela segunda vez, Sonnen pediu uma melhor de cinco, arrancando risadas do árbitro 'Big' John McCarthy (veja abaixo ou clique aqui).

Brasileiro brilha em disputa de equipes

Além da superluta entre Craig Jones e Chael Sonnen, que aceitou substituir de última hora o campeão olímpico de wrestling Gable Stevenson, a segunda edição do 'CJI' contou com um torneio entre equipes. E o grande destaque deste estilo de disputa foi o brasileiro Victor Hugo. Representante da 'B Team', o multicampeão mundial de jiu-jitsu brilhou com duas finalizações e garantiu seu time na grande decisão, além de embolsar 100 mil dólares (R$ 543 mil) de bônus pelo seu desempenho individual (veja abaixo ou clique aqui).

Na final, o 'B Team' mediu forças contra a equipe 'New Wave' que, dentre outros, contava com o talento de Mica Galvão no conjunto. Como já era esperado, o confronto foi bastante equilibrado e terminou virtualmente empatado. No critério de desempate, o desempenho de Nick Rod no último combate foi o fiel da balança e deu o título para o 'B Team', para festa dos atletas envolvidos (veja abaixo ou clique aqui).

Torneio feminino

Entre as mulheres, foi promovido um torneio que dava para a campeã um cheque de 100 mil dólares (R$ 543 mil). E as duas que chegaram à final foram as renomadas Helena Crevar e Sarah Galvão. Com um retrospecto até então empatado em 1 a 1 na rivalidade pessoal, as competidoras fizeram um 'tira-teima' na decisão. Filha de André Galvão, Sarah acabou finalizada por Helena, de apenas 18 anos, que levou o título para casa (veja abaixo ou clique aqui).

