Covington define Gilbert Durinho e Paddy Pimblett como alvos preferenciais no UFC

Sem lutar desde dezembro do ano passado, Colby Covington está disposto a voltar ao octógono mais famoso do mundo em breve. E, ao que parece, o polêmico lutador americano já definiu seus alvos preferenciais para seu próximo compromisso no UFC - um deles, inclusive, é um experiente representante do 'Esquadrão Brasileiro'.

Em recente entrevista ao canal 'Helen Yee Sports', do 'Youtube', Covington citou Paddy Pimblett e Gilbert 'Durinho' Burns como potenciais adversários que ele gostaria de enfrentar na sequência. O inglês, no entanto, teria que subir de categoria para que este hipotético duelo saísse do papel, já que atualmente faz parte do plantel de lutadores do peso-leve (70 kg), uma divisão abaixo da qual Colby compete.

"A luta do Paddy Pimblett é super interessante para mim. Em Miami, ele estava falando m***, falando demais nos bastidores. Tipo, eu não estava nem olhando ou conversando com ele, e ele quer começar alguma m***. Ele estava falando em uma entrevista que o médico dele disse que ele teve falência hepática por cortar até 70 (kg). Cara, suba uma categoria de peso. Venha para o 77. Por que você está sendo um bully de peso, Paddy? Você é um vagabundo, um personagem. Seu sotaque inglês e corte de tigela no cabelo são as únicas razões pelas quais as pessoas te conhecem. Então, vamos fazer isso, Paddy. Se eu não conseguir o Paddy, talvez Gilbert Burns", citou Colby.

Má fase

O momento vivido por Colby não é dos mais favoráveis - muito pelo contrário. Depois de anos competindo na elite da divisão dos meio-médios - categoria na qual chegou a ser campeão interino, em 2018 - o 'bad boy' americano teve uma visível queda de rendimento que também refletiu nos resultados. Nas última quatro lutas, por exemplo, Covington sofreu três derrotas e venceu apenas um combate, diante do seu ex-amigo e desafeto Jorge Masvidal, em março de 2022.

