Corinthians x Palmeiras: árbitro relata objetos arremessados em campo no empate na Neo Química Arena

Ramon Abatti Abel, árbitro do empate por 1 a 1 em Corinthians x Palmeiras, que aconteceu neste domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão, relatou na súmula da partida o arremesso de objetos no gramado da Neo Química Arena por parte dos torcedores do time mandante. O clássico na cidade de São Paulo acontece com torcida única.

"Informo que aos 15 minutos e aos 34 minutos do primeiro tempo foram arremessados dois objetos no campo de jogo vindo da torcida Sport Club Corinthians Paulista, sendo o primeiro na comemoração do gol visitante e o segundo situado atrás do árbitro assistente n° 2 não atingindo nenhum atleta em campo", escreveu Abatti Abel no campo "ocorrências/observações" da súmula.

O Palmeiras abriu o placar da partida aos 14 minutos do primeiro tempo, com uma cobrança de pênalti de Vitor Roque. O Timão igualou o marcador cerca de dez minutos depois. Gustavo Henrique cabeceou na pequena área e a bola desviou em cima de Piquerez e morreu no fundo da rede de Weverton.

Corinthians já foi punido no ano por objetos no gramado

Os relatos do árbitro podem provocar denúncias ao Corinthians no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Alvinegro já enfrenta sanções por conta dos sinalizadores acesos no segundo tempo da final do Campeonato Paulista, vencido em casa diante do Palmeiras. Desde então, a Fiel está proibida de levar bandeiras e instrumentos musicais à Neo Química Arena.

Além disso, o Corinthians também foi punido pelo STJD por conta de um episódio envolvendo o arremesso de uma cabeça de porco no gramado, em clássico na reta final de 2024. O torcedor foi condenado à prisão na última semana. O clube, por sua vez, recebeu uma multa de R$ 60 mil.

Os relatos do árbitro podem provocar denúncias ao Corinthians no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Alvinegro já enfrenta sanções por conta dos sinalizadores acesos no segundo tempo da final do Campeonato Paulista, vencido em casa diante do Palmeiras. Desde então, a Fiel está proibida de levar bandeiras e instrumentos musicais à Neo Química Arena.

Além disso, o último Derby na Arena, pela ida das oitavas da Copa do Brasil, o árbitro do jogo também relatou arremesso de objetos no campo.