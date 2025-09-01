Corinthians vê Data Fifa como aliada e Dorival tem dois desafios na pausa

Com a pauda para a Data Fifa, o Corinthians tem duas importantes tarefas projetando a decisão contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil: confirmar os retornos de duas peças centrais do elenco e garantir que Hugo Souza, convocado pela seleção brasileira, esteja à disposição para o embate.

O que aconteceu

Dorival vive uma série de desafios no comando do Corinthians. Além de conviver um transferban, que impede o Corinthians de ir ao mercado buscar reforços neste meio de ano, o treinador tem feito o que pode para se virar em meio a uma crise de lesões no elenco.

No empate por 1 a 1 com o Palmeiras deste domingo, o Alvinegro não contou com três importantes peças: Matheuzinho (problema muscular), Yuri Alberto (fratura no metacarpo da mão esquerda) e André Carillo (cirurgia no tornozelo esquerdo). A Data Fifa traz uma chance, porém, para o treinador recuperar pelo menos parte dos lesionados.

Há expectativa de que o clube já possa voltar a contar com o lateral-direito e com o seu camisa 9 para o embate. Matheuzinho não teve lesão detectada, apesar de relatar incômodo, e até tinha possibilidades de atuar no clássico. Yuri, por sua vez, entrou em fase final de recuperação e iniciou transição física. O defensor é quem tem mais chances de ir a campo.

Para além do campo das possibilidades, o Corinthians já contou nas duas últimas partidas com o retorno de Memphis Depay, outro recém-recuperado de lesão. O camisa 10 entrou no segundo tempo do jogo de ida na Ligga Arena e foi titular no Dérbi. Os dez dias 'off' servirão como período de aprimoramento físico para o holandês.

Outro desafio do clube seria para contar com o goleiro Hugo Souza, convocado pela seleção brasileira, para o jogo contra o Furacão. O UOL apurou que o clube planeja trazê-lo de volta diratamente de El Alto, onde acontecerá a partida entre Brasil e Bolívia, para garantir sua presença para o jogo do próximo dia 10.

Estabilidade

Apesar dos problemas, Dorival tem surfado uma 'boa onda' no comando do Alvinegro. O técnico vivia certa instabilidade com resultados ruins no Campeonato Brasileiro, mas espantou a crise com as recentes atuações na Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras e já encaminhando a vaga às semifinais.

Com o 1 a 1 diante do Palmeiras, o Corinthians ocupa a 12ª posição do nacional, com quatro pontos de vantagem sobre a zona do rebaixamento. O foco agora, porém, passa a ser o jogo de volta contra o Athletico-PR. A partida acontece no dia 10 de setembro, na Neo Química Arena, às 21h30.