Corinthians sofre para derrubar transfer ban, e Dorival admite 'derrota' em busca por reforços

O Corinthians não deve contratar mais nenhum jogador nesta janela de transferências. O Timão enfrenta dificuldades devido ao transfer ban sofrido pela dívida com o Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. O clube e o técnico Dorival Júnior já 'admitiram a derrota' na busca por reforços.

"Sobre o transfer ban, eu não sei, não posso falar nada, aí é com Fabinho e diretoria. A respeito de contratações, já tenho a consciência e o entendimento de que não vai acontecer. A partir daí, o assunto morreu. Vamos trabalhar para fazer o nosso melhor, até porque confio muito que nós possamos ir mais longe em relação ao momento que nós estamos", disse o treinador em coletiva de imprensa.

Desde que chegou ao clube, Dorival indicou a necessidade da contratação de ao menos quatro reforços para ter mais opções no plantel alvinegro. O Corinthians, contudo, não foi capaz de atender ao pedido do treinador. O único atleta contratado pelo Timão nesta janela foi o atacante Vitinho.

Além do ataque, prioridade de Dorival, o Corinthians também buscava reforçar a lateral direita. Com a saída de Léo Mana por empréstimo para o Criciúma, o clube ficou somente com Matheuzinho para a função. Félix Torres tem sido o reserva de forma improvisada, mas não agrada a torcida.

No Derby do último domingo, inclusive, o equatoriano foi bancado por opção do treinador, e Charles foi improvisado na lateral direita. A decisão custou caro para o Corinthians, que viu o camisa 35 sofrer na marcação de Vitor Roque e ainda cometer pênalti em cima de Flaco López.

"A expectativa [para a data Fifa] é muito positiva em razão do que já vi a equipe produzir quando teve todos os jogadores recuperados e à disposição. Quando isso não aconteceu, tivemos que fazer alguns improvisos, alterações. Nos faltou algumas características que pontuo como essenciais, mas não vou mais falar a respeito disso, porque sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar", afirmou Dorival.

"Tenho que conviver com essa situação e buscar alternativas dentro do nosso elenco. Às vezes, tentando encontrar essas soluções em jogadores que não atuaram ou atuaram poucas vezes em outras funções. Nosso elenco é enxuto e precisaremos ter algumas improvisações ao longo dessa competição", completou.

Corinthians não vê tempo hábil para trazer novos atletas

O Corinthians tinha engatilhado o nome do uruguaio Agustín Anello, do Boston River. Além disso, segundo apurou a Gazeta Esportiva, o clube chegou a ter contato com três jogadores que poderiam eventualmente reforçar a lateral direita. Tudo isso, porém, deve ruir devido ao transfer ban.

O clube deve, ao todo, aproximadamente R$ 40 milhões ao Santos Laguna. O Corinthians tem tentado encontrar soluções para derrubar o transfer ban, mas esbarra na desconfiança do time mexicano. A diretoria segue em tratativas para resolver a pendência, porém vê uma postura irredutível da equipe do México.

O Corinthians chegou a oferecer 70% do valor total da dívida como entrada, com os 30% restantes parcelados - inicialmente em quatro parcelas, mas depois mudou a proposta para dois parcelamentos. O Santos Laguna, contudo, ainda não sinalizou positivamente. O time mexicano deseja receber 100% do valor à vista. Diante disso, a diretoria alvinegra até entrou em contato com a Fifa para que a entidade possa intermediar as conversas.

Fim de jogo na Neo Química Arena. Corinthians 1 ? 1 Palmeiras#VaiCorinthians pic.twitter.com/szXJeVRPBI ? Corinthians (@Corinthians) August 31, 2025

A grande questão é: ainda que o Corinthians se acertasse com o Santos Laguna e depositasse o pagamento do valor integral referente ao transfer ban, o clube entende que não teria tempo hábil para registrar novos reforços devido à complexa burocracia que envolve todos os trâmites legais do processo.

O Santos Laguna teria que notificar a Fifa que, por sua vez, teria de derrubar o transfer ban. O Corinthians, neste sentido, ainda teria que finalizar os detalhes para a chegada dos reforços engatilhados, sendo que a janela de transferências se encerra nesta terça-feira (02). O cenário do processo geral, levando todos os pormenores em consideração, é visto como difícil.

Com isso, a tendência é que o Corinthians não traga mais reforços, e o técnico Dorival Júnior terá de se virar com o que tem em mãos. Até mesmo pelas dificuldades enfrentadas no mercado da bola, o Timão não deve concretizar a venda de nenhum de seus principais titulares até o final desta janela de transferências.

Um exemplo é Yuri Alberto. A alta cúpula alvinegra recebeu uma proposta de aproximadamente 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) da Roma, mas a oferta já foi recusada. O clube não tem interesse em negociar o centroavante. O mesmo acontece para Breno Bidon, que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Athletico-PR (jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil)

(jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil) Data e horário: 10/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)