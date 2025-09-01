Corinthians se reapresenta na quarta para iniciar período de treinos na data Fifa

O elenco do Corinthians terá dois dias de folga após o empate por 1 a 1 no clássico contra o Palmeiras, neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores se reapresentam na quarta-feira para dar início ao período de treinos da data Fifa.

A partir de quarta, o técnico Dorival Júnior terá sete dias de preparação no CT Dr. Joaquim Grava até o próximo compromisso da equipe nesta temporada. Na outra quarta, dia 10, o Timão recebe o Athletico-PR em Itaquera, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Preocupação com logística

A logística envolvendo os jogadores convocados às suas respectivas seleções preocupa o Corinthians visando o duelo decisivo contra o Furacão. Como apurou a Gazeta Esportiva, o clube deve fretar um voo para trazer de volta o goleiro Hugo Souza, que estará na Bolívia na véspera da partida, à serviço do Brasil.

Além de Hugo, José Martínez (Venezuela), Félix Torres (Equador) e Romero (Paraguai) também estarão em campo por seus países um dia antes do confronto. O Timão ainda estuda cada caso, mas promete fazer máximo esforço para que todos estejam à disposição de Dorival.

A situação do atacante Memphis Depay é a mais tranquila. Convocado pela Holanda, o jogador joga pela última vez no domingo. Portanto, há tempo suficiente para que ele retorne ao Brasil e possa defender o Corinthians.

Já Raniele será avaliado pelo departamento médico. O volante sentiu dores na coxa no Derby do último domingo e deve ser submetido a exames para entender a gravidade do problema. Ele ficou de fora do jogo de ida contra o Athletico-PR por suspensão e pode reforçar o Timão na volta.

Cenários das quartas

Com a vitória de 1 a 0 na ida, em Curitiba, o Corinthians só precisa de um empate no segundo encontro para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina o Timão.

O vencedor do duelo irá enfrentar na próxima fase do torneio Cruzeiro ou Atlético-MG. Na ida, a Raposa venceu o rival por 2 a 0, fora de casa, e agora decide a vaga no Mineirão.