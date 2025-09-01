'Corinthians se contenta com pouco pelo que gasta', afirma Mauro Cezar

O Corinthians se contenta com pouco futebol apresentado pelo time apesar da grana alta que gasta com ele, disse Mauro Cezar no Posse de Bola.

Segundo o colunista, a crise financeira é utilizada como desculpa pelas diretorias que passam pelo clube, embora elas continuem gastando como se não houvesse amanhã.

O Campeonato Paulista foi a maior prova disso. A maneira como os corintianos, em geral, trataram aquela conquista mostra que o corintiano está se contentando com muito pouco em relação ao que custa o elenco.

Uma coisa é o clube não ter dinheiro, outra é o clube contratar jogador. Então, você tem jogadores que poderiam produzir mais, mas se contenta com o Paulista e com essa eliminação [do rival na Copa do Brasil]. Ou seja, se contenta com a supremacia momentânea do Palmeiras. Eu acho que é pouco.

E o mais impressionante é essa coisa de continuar querendo contratar jogador. Muda a diretoria, não muda o comportamento. Ninguém resolve dar um basta nisso. Mauro Cezar, colunista do UOL

Ontem, na Neo Química Arena, um desfalcado Corinthians saiu atrás do Palmeiras no Dérbi, mas buscou empate com gol contra em mais uma jogada aérea de Gustavo Henrique.

