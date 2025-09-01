Corinthians não paga dívida e fica sem reforço no fechamento da janela

O Corinthians não quitou a dívida que possui com o Santos Laguna, do México, e, por determinação da Fifa, não poderá registrar novos jogadores nesta terça-feira (quando se encerra a janela de transferências no Brasil).

O clube alvinegro tinha um acordo verbal para a compra em definitivo do meio-campista Agustín Anello, do Boston River, do Uruguai, mas a operação não poderá ser concluída por conta da punição.

A pendência envolve o zagueiro Félix Torres: o Corinthians deve US$ 6,145 milhões (cerca de R$ 33 milhões na cotação atual) ao Santos Laguna pela transferência e, até o momento, sequer apresentou uma proposta formal de pagamento ao clube mexicano.