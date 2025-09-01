Corinthians garante vaga na Libertadores feminina de 2026 após alcançar final do Brasileiro

O Corinthians está garantido na Copa Libertadores feminina de 2026. No último domingo, o Timão se classificou para a competição continental de maneira direta ao avançar à decisão do Campeonato Brasileiro feminino pela nona vez consecutiva.

O Timão, inclusive, celebrou a classificação com uma publicação nas redes sociais. "Rumo à América! Com a classificação para a final do Brasileirão, #AsBrabas garantiram presença na próxima edição da CONMEBOL Libertadores Feminina!", comemorou o clube.

O Corinthians é o atual bicampeão da Libertadores feminina e vai em busca do tricampeonato na edição desta temporada. O sorteio dos grupos da primeira fase será realizado pela Conmebol e está agendado para esta sexta-feira, a partir das 12h (de Brasília).

A edição de 2025 da Libertadores feminina está inicialmente prevista para acontecer em outubro. Além do Corinthians, outros dois clubes brasileiros estão confirmados na disputa: São Paulo e Ferroviária.

As Brabas do Corinthians somam cinco títulos da Libertadores. O Alvinegro ergueu a taça em 2017, 2019, 2021, 2023 e também em 2024.

Bora conferir os gols da classificação de hoje. ???? ?? Mariza

?? Andressa Alves#AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/9kUCgG2Mpk ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 31, 2025

O jogo que garantiu a vaga do Corinthians na Libertadores

O Corinthians empatou em 2 a 2 com o São Paulo neste domingo, no Canindé, mas garantiu vaga na decisão com placar agregado de 4 a 2, uma vez que havia vencido o jogo de ida, no Pacaembu, por 2 a 0.

O Timão abriu o placar contra o São Paulo aos 26 minutos do primeiro tempo. Após bola mal afastada pela goleira Carlinha, Mariza aproveitou o rebote e fez o primeiro da equipe alvinegra no Canindé.

A reação do São Paulo não demorou a vir. Aos 35, Serrana acertou belo cruzamento para Aline Mineira, que de primeira, concluiu ao gol e igualou o marcador. Porém, aos 43, Andressa Alves recolocou o Corinthians na frente do placar.

No fim do primeiro tempo, o São Paulo ainda teve um pênalti a seu favor. Entretanto, a goleira Nicole defendeu a cobrança. Já aos 20 minutos do segundo tempo, o São Paulo empatou o jogo pela segunda vez. Isa saiu na cara da goleira Nicole e fez o segundo do Tricolor.

A Final do Brasileiro feminino

A decisão do Campeonato Brasileiro feminino está prevista para acontecer nos dias 7 e 14 de setembro, em horários a serem definidos pela CBF. Por ter tido uma melhor decisão na soma da primeira fase e do mata-mata, o Corinthians decidirá a final em casa.

O Cruzeiro irá em busca de seu primeiro título da competição;

Atual campeão, o Corinthians quer seu sétimo troféu do Brasileirão feminino.

Próximos jogos do Corinthians feminino

Red Bull Bragantino x Corinthians (oitava rodada do Paulista feminino)

(oitava rodada do Paulista feminino) Data e horário: 04 de setembro (quinta-feira), às 17h (de Brasília);

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Corinthians x Juventude (oitavas de final da Copa do Brasil feminina)

(oitavas de final da Copa do Brasil feminina) Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Fazendinha, em São Paulo (SP)