Corinthians fará pente-fino em contratos após venda em segredo dos direitos de joia da base

Atravessando grave crise financeira, o Corinthians tinha a expectativa de receber cerca de R$ 66,6 milhões com a venda do meia-atacante Pedro, revelado nas categorias de base do clube, do Zenit, da Rússia, para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Contudo, a transação pode ser sacramentada sem que o time paulista receba o valor. A direção vai fazer um levantamento de outros contratos firmados nas gestões anteriores para identificar casos semelhantes.

Isso porque o Corinthians vendeu ao Zenit, em agosto do ano passado, os 30% dos direitos econômicos que havia mantido após negociar o jogador com o clube russo, em 2023. À época, Pedro tinha apenas 17 anos, e a transferência foi fechada em 9 milhões de euros (R$ 46,7 milhões) por 50% dos direitos do atleta.

Agora, Pedro negocia a ida do Zenit para o Al-Ittihad, em um acordo que pode chegar a 35 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões). Caso a transferência seja concluída, o Corinthians receberá apenas R$ 5,5 milhões referentes aos 2,5% do mecanismo de solidariedade da Fifa, por ter sido o clube formador do atleta.

A venda dos 30% que o clube ainda detinha de Pedro não foi divulgada oficialmente pelo Corinthians, então presidido por Augusto Melo, que acabou impichado em agosto deste ano. Em nota enviada ao Estadão, o mandatário confirmou que o dinheiro foi utilizado para abater uma dívida com o empresário Fernando Garcia, sócio da Elenko Sports - empresa que agencia a carreira do jogador -, e outra com o próprio Zenit.

"Todos os valores foram negociados com o departamento financeiro da época e também com o aval do departamento jurídico. Como todas as negociações feitas por Augusto Melo. Seus departamentos eram unificados e nenhuma decisão passava sem a anuência de qualquer um que estivesse ali", disse Melo.

O ex-presidente também rebateu Duílio Monteiro Alves, presidente à época da primeira negociação do atleta com o Zenit. "Nada foi escondido ou feito na surdina. O ex-presidente que precisa explicar como fez todas essas vendas obscuras de atletas das categorias de base. Por essas e outras que as contas dessa gestão precisam ser abertas para que tudo seja muito bem esclarecido."

Duílio se manifestou nas redes sociais sobre o tema. Em nota oficial publicada no Instagram, ele afirmou que não havia pendências anteriores com o Zenit, com o qual o Corinthians também tratou a contratação de Yuri Alberto - pelo camisa 9, o clube cede o zagueiro Robert Rena, o meia Du Queiroz e deu prioridade de compra pelo goleiro Ivan -, e garantiu que fará um requerimento ao Conselho Deliberativo a fim de esclarecer o caso.

Segundo apurou o Estadão, a negociação da fatia de Pedro também não era de conhecimento do executivo de futebol, Fabinho Soldado, que está no mercado em busca de reforços, mas encontra dificuldades diante das limitações financeiras do clube. O Conselho de Orientação igualmente não teria sido informado do negócio.