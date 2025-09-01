Topo

Esporte

Corinthians convence Memphis Depay a receber dívida milionária em parcelas

São Paulo

01/09/2025 12h10

Memphis Depay aceitou receber de forma parcelada os valores devidos a ele pelo Corinthians. A quantidade de parcelas ainda está em discussão, mas o jogador holandês se mostrou compreensivo com a situação do clube e não vai exigir pagamento imediato.

Do total de dívida, há R$ 11 milhões referentes apenas à premiação por metas alcançadas pelo atacante, como participações em gols e porcentagem de aparição na lista de relacionados. Também entram na conta luvas que vencem nesta segunda-feira, 1º de setembro.

O acordo encaminhado com Memphis e seu estafe é visto como uma vitória para o presidente recém-eleito e antes interino Osmar Stábile, já que a relação entre o jogador e o clube teve alguns momentos desconfortáveis nos últimos meses.

A instabilidade institucional do clube, com trocas constantes no corpo diretivo em meio ao processo de impeachment de Augusto Melo, haviam causado insegurança no holandês. A saída do diretor financeiro Pedro Silveira, em abril, foi um dos motivos de descontentamento, pois a relação entre os dois era muito boa.

No dia 26 de junho, advogados do atacante notificaram o clube cobrando R$ 6 milhões em valores atrasados, referente à premiação do Paulistão e direitos de imagem. Na ocasião, citaram possibilidade de "não cumprir com obrigações" caso a situação não fosse resolvida. A diretoria buscou solucionar o problema e pagou parte do valor devido.

Os gordos vencimentos do astro corintiano são parte de uma gama de problemas financeiros. O clube tem encontrado dificuldades para se acertar com o Santos Laguna, time mexicano ao qual deve R$ 40 milhões por Félix Torres. Enquanto não resolve a situação, está proibido de registrar novos jogadores.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Andreas Pereira aparece no BID e está liberado para estrear pelo Palmeiras

Renato Gaúcho ganha camisa de Neymar e pede astro do Santos na Seleção

Andreas Pereira embarca para o Brasil e posta foto em avião para se apresentar ao Palmeiras

Andreas Pereira é regularizado no BID e pode estrear pelo Palmeiras

'Corinthians se contenta com pouco pelo que gasta', afirma Mauro Cezar

David Luiz nega ameaças e encontro com mulher que fez BO contra o jogador

Arnaldo: Desejo de Marcos Leonardo é decisivo em negócio com São Paulo

Confira as principais novidades do último dia da janela de transferências europeia

'Flamengo foi castigado por preciosismo e acomodação', diz Mauro Cezar

Corinthians convence Memphis Depay a receber dívida milionária em parcelas

Palmeiras dominou Corinthians no Dérbi? Colunistas divergem