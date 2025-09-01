Topo

Confira números da carreira de Marcos Leonardo, alvo do São Paulo no fim da janela

01/09/2025 07h00

Com a janela de transferências prestes a se encerrar na próxima terça-feira (2 de setembro), o São Paulo trabalha intensamente para tentar o empréstimo de Marcos Leonardo, do Al Hilal, até o fim da temporada. O centroavante. revelado pelo Santos, mostra crescente em seus números. Confira as estatístcas da carreira do goleador.

No Al Hilal, clube que defende atualmente, Marcos Leonardo tem se destacado: na temporada 2024/25, disputou 43 partidas e marcou 29 gols, além de dar três assistências. A ênfase foi a Copa do Mundo de Clubes, em que marcou quatro gols em cinco duelos.

O desempenho impressiona, considerando que o atacante chegou ao clube saudita em setembro de 2024 por 40 milhões de euros (R$ 253,8 milhões na cotação da época) e já soma 49 jogos pelo Al Hilal desde então.

Antes disso, o jogador teve passagem pelo Benfica, onde disputou 24 partidas entre 2023 e 2024 e marcou oito gols.

No Santos, clube que revelou o atacante, Marcos Leonardo acumulou 168 jogos entre 2020 e 2023, com 49 gols e nove assistências. No total, em toda a carreira profissional, são 235 partidas, 91 gols e 12 assistências, números que mostram a regularidade do centroavante e seu faro de gol. Os números são do oGol.

Situação de Marcos Leonardo

O interesse do Tricolor vem principalmente da necessidade de reforçar o ataque após a grave lesão de André Silva e das baixas de Calleri e Ryan Francisco. A negociação ainda não foi concluída, mas o cenário é visto com otimismo, sobretudo pelo desejo do atacante de atuar no clube paulista, sua ligação familiar e infância com o São Paulo, e a possibilidade de disputar a fase final da Libertadores.

Com poucos dias restantes para o fechamento da janela, o São Paulo segue empenhado para concretizar o empréstimo e reforçar o setor ofensivo antes do retorno às competições decisivas, apostando na combinação entre os números do atacante, sua vontade de jogar no Tricolor e a urgência do clube por um centroavante.

Veja os números de Marcos Leonardo temporada a temporada:

  • 2024/25: Al-Hilal, 43 jogos, 29 gols, 3 assistências

  • 2024/25: Benfica, 3 jogos, 1 gol, 0 assistência

  • 2023/24: Benfica, 21 jogos, 7 gols, 0 assistência

  • 2023: Santos, 49 jogos, 21 gols, 4 assistências

  • 2022: Santos, 57 jogos, 21 gols, 5 assistências

  • 2021: Santos, 40 jogos, 7 gols, 0 assistência

  • 2020: Santos, 22 jogos, 5 gols, 0 assistência

