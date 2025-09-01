Confira as principais novidades do último dia da janela de transferências europeia

A janela de transferências da Europa se encerra nesta segunda-feira, 1º de setembro, e os times correm contra o tempo para reforçar seus elencos. A Gazeta Esportiva traz os principais destaques do último dia da janela europeia.

Argentino no Chelsea

O Chelsea anunciou a contratação do argentino Facundo Buonanotte, do Brighton, também da Inglaterra. O jogador de 20 anos firmou vínculo de empréstimo com o time londrino até o final da temporada.

(Foto: Divulgação / Aston Villa)