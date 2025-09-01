Com renovação encaminhada, Gustavo Henrique se diz à vontade no Corinthians

O Corinthians está otimista e tem conversas encaminhadas para renovar o contrato de Gustavo Henrique. Personagem decisivo no Derby do último domingo, o defensor tem contrato apenas até o final do ano, mas expressou seu desejo em permanecer no clube alvinegro por mais tempo.

Gustavo Henrique, inclusive, chegou a receber algumas sondagens de outros clubes, mas sempre priorizou permanecer no Timão.

"As conversas estão bem encaminhadas. Tivemos uma boa reunião com o homem aí da frente [Fabinho]. O meu desejo, ele sabe, é continuar. Gostei muito do clube, estou me identificando cada vez mais com o clube, com o nosso torcedor. Estou muito feliz aqui, me sentindo cada vez mais à vontade. Espero que as conversas acabem num final feliz para que a gente possa continuar", afirmou o jogador.

O estafe de Gustavo Henrique e a diretoria do Corinthians discutem detalhes finais e vivem expectativa de ampliar o vínculo atual do defensor por mais duas temporadas.

Prioridade na renovação

A situação era tratada com prioridade pela alta cúpula do Timão. O vínculo do defensor é válido somente até o final deste ano. Com isso, ele está, em tese, livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, mas como já explicitou, busca permanecer no Corinthians.

Otimista, a diretoria alvinegra ainda deve ter mais algumas reuniões com o estafe do zagueiro para ajustar os últimos detalhes e selar o acordo. O atleta esperava somente a eleição presidencial do clube, que confirmou a vitória de Osmar Stabile, para avançar nas conversas.

Gustavo Henrique sofreu com algumas questões físicas na atual temporada, mas é peça chave no sistema defensivo do Corinthians. O zagueiro disputou 20 jogos, todos como titular, e anotou dois gols.

Com a renovação de Gustavo Henrique encaminhada, a diretoria do Corinthians está de olho nos demais atletas que possuem vínculos somente até o final da temporada. Maycon, Angileri e Romero são alguns nomes que só têm contrato até o fim de 2025.

Com o defensor à disposição, o Corinthians volta a campo após a data Fifa. O Timão recebe o Athletico-PR no próximo dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Athletico-PR (jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil)

(jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil) Data e horário: 10/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)