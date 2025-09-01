Com gol no fim, Palmeiras vence Real Bétis pela estreia do Mundial de Clubes sub-17
A equipe sub-17 do Palmeiras venceu o Real Bétis por 2 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio El Pandero, em Córdoba, na Espanha, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da categoria. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Juan Gabriel e Juliano - o segundo saiu a dois minutos do fim do jogo. Penã marcou para a equipe espanhola.
O Verdão já volta a campo pelo torneio nesta terça-feira, contra o Córdoba, às 15h30 (de Brasília), no Estádio Maria Dolores Jiménez Guardeño. O último confronto pela fase de grupos será contra o Real Madrid, na quinta-feira, às 17h15, no Estádio Pozoblanco.
Paralelamente ao Mundial, o time Sub-17 do Palmeiras disputa o Campeonato Brasileiro da categoria. Nesta terça-feira, a equipe entra em campo contra o Corinthians, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).
Veja como foi Palmeiras x Real Bétis
O Palmeiras abriu o placar aos três minutos do segundo tempo. Derick cruzou da esquerda para Juan Gabriel, que matou no peito e finalizou com muita categoria para o fundo da rede. O Real Bétis chegou ao gol de empatou aos 12, com Peña.
Já na marca dos 38 minutos, Lucas Quitzau fez grande lançamento para Juliano, que invadiu a área e tocou de cavadinha para garantir a vitória alviverde.
Palmeiras Sub-17: Luiz Fernando; Niakson (Fred), Guilherme Lira (Thauan), Luccas Ramon (Luiz Santana) e Derick (Kauã Nunes); Luis Pacheco e Ruan Yago (Lucas Quitzau); Wesley (Vinicius), Juan Gabriel (Juliano), Juan Francisco (Kaique Gabriel) e Eduardo. Técnico: Artur Itiro.