Topo

Esporte

Com gol no fim, Palmeiras vence Real Bétis pela estreia do Mundial de Clubes sub-17

01/09/2025 20h05

A equipe sub-17 do Palmeiras venceu o Real Bétis por 2 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio El Pandero, em Córdoba, na Espanha, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da categoria. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Juan Gabriel e Juliano - o segundo saiu a dois minutos do fim do jogo. Penã marcou para a equipe espanhola.

O Verdão já volta a campo pelo torneio nesta terça-feira, contra o Córdoba, às 15h30 (de Brasília), no Estádio Maria Dolores Jiménez Guardeño. O último confronto pela fase de grupos será contra o Real Madrid, na quinta-feira, às 17h15, no Estádio Pozoblanco.

Paralelamente ao Mundial, o time Sub-17 do Palmeiras disputa o Campeonato Brasileiro da categoria. Nesta terça-feira, a equipe entra em campo contra o Corinthians, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).

Veja como foi Palmeiras x Real Bétis

O Palmeiras abriu o placar aos três minutos do segundo tempo. Derick cruzou da esquerda para Juan Gabriel, que matou no peito e finalizou com muita categoria para o fundo da rede. O Real Bétis chegou ao gol de empatou aos 12, com Peña.

Já na marca dos 38 minutos, Lucas Quitzau fez grande lançamento para Juliano, que invadiu a área e tocou de cavadinha para garantir a vitória alviverde.

Palmeiras Sub-17: Luiz Fernando; Niakson (Fred), Guilherme Lira (Thauan), Luccas Ramon (Luiz Santana) e Derick (Kauã Nunes); Luis Pacheco e Ruan Yago (Lucas Quitzau); Wesley (Vinicius), Juan Gabriel (Juliano), Juan Francisco (Kaique Gabriel) e Eduardo. Técnico: Artur Itiro.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Marcelo Melo e Rafael Matos são eliminados na segunda rodada do US Open

Portuguesa anuncia saída de lateral direito para a Chepecoense

Santos avança por zagueiro Alexis Duarte e fica próximo de acerto; veja detalhes

Herói do Mundial sub-20, goleiro do Flamengo treina com a Seleção principal

Vasco contrata zagueiro da seleção colombiana que estava no Galatasaray até o fim de 2026

MP pede afastamento de Andrés, Duilio e Augusto de conselhos do Corinthians

Com gol no fim, Palmeiras vence Real Bétis pela estreia do Mundial de Clubes sub-17

América-MG x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Jean Lucas, do Bahia, celebra primeira convocação à Seleção e relembra sacrifícios na infância

Seleção inicia treinos para encarar o Chile desfalcada e com garotos da base de clubes cariocas

Fluminense abre venda de ingressos para duelos com Bahia e Corinthians; veja preços