Clima quente! Ankalaev responde vídeos de Alex Poatan com provocação nas redes

A rivalidade entre Magomed Ankalaev e Alex Poatan continua ganhando intensidade na reta final para o UFC 320. Após o brasileiro divulgar vídeos em que aparece focado em treinos de wrestling e defesa de quedas, o atual campeão meio-pesado (93 kg) do UFC respondeu com uma provocação direta nas redes sociais.

Em publicação no X (antigo Twitter), o russo ironizou a preparação do ex-campeão e lançou mais uma de suas habituais alfinetadas. Nos últimos tempo, o detentor do cinto da divisão até 93 kg tem provocado o paulista sempre que tem oportunidade.

"Você não precisa se preocupar com wrestling. Eu vou encontrar essa cabeça grande de novo", escreveu, em tom de deboche.

A declaração adicionou ainda mais tensão ao clima que cerca a revanche. O reencontro entre os dois será no dia 4 de outubro, na luta principal do UFC 320, em Las Vegas (EUA), com o cinturão da divisão em jogo.

Revanche

No primeiro confronto, Ankalaev venceu por decisão unânime dos juízes, conquistando o título e encerrando o curto reinado de Poatan na categoria. Desde então, a troca de provocações entre os dois tem mantido a rivalidade em alta, tanto dentro quanto fora do octógono.

Famoso pelo poder de nocaute, o brasileiro, que já conquistou o título dos médios (84 kg) e dos meio-pesados, tem investido pesado nos treinos de grappling para tentar neutralizar o estilo mais completo do oponente e recuperar o cinturão. Já Ankalaev segue confiante em mais uma vitória - e faz questão de deixar isso claro a cada nova cutucada nas redes.

This guy bring Punch Taxi driver to help him with Wrestling you don't need to worry about Wrestling I'm gonna find this big head again

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) August 31, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok