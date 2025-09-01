Chefe da McLaren espera que Norris mostre espírito de luta

Por Alan Baldwin

ZANDVOORT, Holanda (Reuters) - O chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, espera que Lando Norris mostre seu espírito de luta após o golpe sofrido com o abandono da prova no Grande Prêmio da Holanda, no domingo.

O britânico está agora 34 pontos atrás de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, na luta pelo título da Fórmula 1, faltando nove etapas para o fim do campeonato.

No domingo, ele disse que iria se empenhar ao máximo para tentar vencer todas as corridas.

"Quando ele diz que vai se empenhar ao máximo... isso significa apenas que ele tentará extrair ainda mais de si mesmo, seu incrível potencial", disse Stella aos repórteres.

"Sabemos que seu talento é imenso e tenho certeza de que essa situação no campeonato lhe dará motivação extra para tentar extraí-lo."

Piastri venceu sete dos 15 grandes prêmios disputados até agora em 2025, com Norris vencendo cinco.

O tetracampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, venceu duas vezes e foi o segundo colocado em sua corrida em casa, em Zandvoort, no domingo, e George Russell, da Mercedes, triunfou no Canadá em junho passado.

A McLaren buscará a sexta vitória consecutiva no Grande Prêmio da Itália deste fim de semana, onde no ano passado Norris fez a pole e a volta mais rápida, mas terminou em terceiro, com Piastri em segundo, atrás de Charles Leclerc, da Ferrari.

Norris foi segundo em Monza em 2021 e nem ele nem Piastri venceram lá.

Stella disse que a McLaren permaneceria neutra e continuaria a permitir que seus pilotos corram livremente.

"Daremos o máximo de apoio para garantir que ele permaneça com o espírito de luta", acrescentou sobre Norris. "Acho que isso acontecerá de forma muito natural e, se houver alguma coisa, poderemos ver uma versão ainda melhor de Lando."

"Porque agora é a hora de extrair, se houver algo mais, ainda mais de seu potencial."

"Portanto, estou ansioso para ver Lando nas próximas corridas. Tenho certeza de que será um grande espetáculo para a Fórmula 1 e, no mínimo, tornará a competição com Oscar ainda mais interessante."

(Reportagem de Alan Baldwin)