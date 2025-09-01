Chapecoense empata com Vila Nova em jogo cheio de emoções pela Série B

Chapecoense e Vila Nova empataram por 2 a 2 nesta segunda-feira, na Arena Condá, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado por um jogo intenso, com alternativas no placar e momentos de tensão no segundo tempo.

Com o resultado, a Chapecoense permanece dentro da zona de classificação para o Brasileirão de 2026, na terceira posição com 41 pontos, enquanto o Vila Nova segue em oitavo, somando 34 pontos e tentando se aproximar do G-4, mas por enquanto, sem sucesso.

No primeiro tempo, a Chapecoense iniciou pressionando e dominando a posse de bola, explorando principalmente as laterais e buscando triangulações próximas à área adversária. As finalizações surgiam com frequência, mas só aos 40 minutos a equipe conseguiu abrir o placar com um chute de Rafael Carvalheira que surpreendeu o goleiro do Vila Nova.

Nos acréscimos, o Vila Nova conseguiu a igualdade. Walter Clar desviou a bola com o braço dentro da área, o árbitro assinalou pênalti, e João Vieira converteu com precisão, deixando o jogo em 1 a 1 ao término da etapa inicial.

O segundo tempo começou com boas oportunidades para os dois lados. Aos 14 minutos, a Chapecoense teve um pênalti confirmado após Halls cometer falta em João Paulo dentro da área, e Walter Clar converteu a cobrança, recolocando a equipe da casa na frente do marcador.

A resposta do Vila Nova não demorou. Aos 18 minutos, Bruno Mendes recebeu passe de Guilherme Parede e igualou novamente o placar do jogo. A partida seguiu intensa, com lances de bola parada, revisão de VAR e muita disputa física no meio.

Aos 37 minutos, Eduardo Person, da Chapecoense, recebeu cartão vermelho do banco de reservas após confusão com Guilherme Parede. Apesar das movimentações, o duelo terminou mesmo empatado.

Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Criciúma em clássico catarinense, no domingo, às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, enquanto o Vila Nova recebe o Athletic-MG na segunda-feira (dia 8), às 21h30, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 X 2 VILA NOVA

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Gabriel (Maílson), Victor Caetano (Everton), Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Bruno Matias e Marcinho (Rubens); Ítalo (Perrotti) e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

VILA NOVA - Halls; Elias, Tiago (Nathan), Wallison Maia, Pedro Romano e Higor; Igor Henrique, João Vieira (Bruno Xavier) e Dodô; Guilherme Parede (Júnior Todinho) e Ruan Ribeiro (Bruno Mendes). Técnico: Paulo Turra.

GOLS - Rafael Carvalheira, aos 41 minutos e João Pedro, aos 55 minutos do primeiro tempo; Walter Clar, aos 17 minutos e Bruno Mendes, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maílson, João Paulo e Ítalo (CHA); Halls, Tiago, Nathan, Higor, João Vieira, Dodô e Guilherme Parede (VIL).

CARTÃO VERMELHO - Eduardo Person (CHA).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE).

RENDA - R$ 263.610,00.

PÚBLICO - 10.006 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).