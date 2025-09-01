Chapecoense empata com o Vila Nova e perde chance de assumir a vice-liderança da Série B
A Chapecoense empatou com o Vila Nova por 2 a 2, nesta segunda-feira, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Os gols da equipe mandante foram marcados por Rafael Carvalheira e Walter Clar, enquanto João Vieira e Bruno Mendes anotaram a favor dos visitantes.
Com o resultado, a Chape, terceira colocada, com 41 pontos, desperdiçou a chance de ultrapassar o Coritiba e encostar no líder Goiás, que se encontram com 43 e 44 pontos somados, respectivamente. Já o Tigre se econtra na oitava posição, com 34 pontos.
Pela 25ª rodada da Série B, a Chapecoense encara o Criciúma, no próximo domingo. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. O Vila Nova, por sua vez, encara o Athletic, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O duelo acontece na próxima segunda-feira, às 21h30.
Veja como foi Chapecoense x Vila Nova
A Chapecoense abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Walter Clar tentou dominar a bola, mas acabou ajeitando para Rafael Carvalheira, que acertou um belo chute para balançar as redes.
Nos acréscimos da etapa inicial, aos 55, Walter Clar desviou um cruzamento com o braço dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. João Vieira foi para a cobrança e converteu, deixando tudo igual.
No segundo tempo, aos 16 minutos, a Chape voltou a ficar em vantagem após mais uma penalidade. Desta vez, Walter Clar foi para a marca da cal e deslocou o goleiro Halls para marcar o segundo gol da equipe catarinense.
A resposta, no entanto, foi imediata. Dois minutos depois, aos 18, Bruno Mendes recebeu passe de Guilherme Parede e finalizou com precisão, empatando novamente a partida.