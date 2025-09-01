Chapecoense defende posição no G-4 e Ferroviária faz duelo direto com o Cuiabá pela Série B

A surpreendente 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue nesta segunda-feira, com mais dois jogos. Os destaques ficam para a Chapecoense, que tenta manter a boa fase e se firmar no G-4, a zona de acesso à primeira divisão, e o duelo direto entre Ferroviária e Cuiabá.

O primeiro jogo começa às 19h, quando a embalada Chapecoense, com uma incrível sequência de nove jogos sem derrota, recebe o Vila Nova na Arena Condá, em Chapecó (SC). Com 40 pontos, o time da casa quer se firmar ainda mais no G-4, enquanto o adversário, com 33, quer se aproximar da zona de acesso.

Pouco mais tarde, às 21h30, é a vez da Ferroviária buscar a recuperação diante do Cuiabá, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Com 30 pontos, o time paulista vive apertado na briga contra o rebaixamento e está três atrás do Cuiabá, de olho na briga pelo G-4.

A rodada acaba na terça-feira, dia 2 de setembro, às 18h30, com o duelo entre América-MG e Avaí, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Confira os jogos da 24ª rodada da Série B:

SEGUNDA-FEIRA (01)

19h

Chapecoense x Vila Nova

21h30

Ferroviária x Cuiabá

TERÇA-FEIRA (02)

19h3

América-MG x Avaí