CEO milionário que roubou boné de garoto no US Open se desculpa: 'Lição dolorosa de humildade'

Protagonista de uma cena curiosa do US Open, o polonês Piotr Szczerek pediu desculpas por ter roubado o boné que o tenista Kamil Majchrzak entregava para um garoto na arquibancada da quadra. Em nota, ele classificou a situação como "lição dolorosa, mas necessária, de humildade".

A cena viralizou e provocou críticas ao empresário nas redes sociais. A empresa na qual ele é diretor, a Drogbruk, é patrocinadora da Federação Polonesa de Tênis e também foi alvo de ataques. O pedido de desculpas foi divulgado na página da companhia e assinado por Szczerek.

"Devido à situação ocorrida durante a partida de Kamil Majchrzak no US Open, gostaria de apresentar minhas sinceras desculpas ao garoto lesionado, à sua família, a todos os fãs e ao próprio jogador", diz um trecho do comunicado. "Durante anos, minha mulher e eu nos dedicamos a ajudar crianças e jovens atletas, mas esta situação me mostrou que um momento de desatenção pode desfazer anos de trabalho e apoio. Esta é uma lição dolorosa, mas necessária, de humildade."

Segundo o comunicado de Szczerek, ele pensou que Kamil Majchrzak daria o boné a um de seus filhos, que haviam pedido autógrafos para ele antes da partida. Isso, disse o empresário, foi o que o motivou interceptar a criança.

"Cometi um erro grave. Em meio à excitação e à comemoração após a minha vitória, acreditei que o tenista estava me entregando seu boné - para meus filhos, que já haviam pedido autógrafos. Essa crença equivocada me fez instintivamente estender a mão. Hoje, sei que fiz algo que parecia deliberadamente roubar uma lembrança de uma criança. Não foi minha intenção, mas isso não muda o fato de que machuquei o garoto e decepcionei os fãs."

Szczerek também fez questão de dizer que ele, a mulher e seus filhos não comentaram a situação nas redes sociais. Desde domingo, perfis que se apresentavam como o polonês fizeram postagens nas quais diziam que ele "foi mais rápido que o garoto" e, portanto, merecia o boné.

Após o episódio, o tenista Kamil Majchrzak reencontrou o garoto, no sábado. O torcedor mirim recebeu outros presentes do atleta. O tenista jogou mais uma partida depois do caso e foi eliminado para o suíço Leandro Riedi. O polonês perdeu um set e desistiu da partida por lesão.

"Não é assim que eu queria terminar o torneio, mas estou grato por tudo o que recebi do US Open este ano. Hora de melhorar agora", escreveu em seu Instagram.