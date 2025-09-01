Ceni lamenta goleada contra o Mirassol e vê elenco do Bahia "exausto"

O Bahia foi goleado pelo Mirassol no último domingo, por 5 a 1, no estádio Campos Maia, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni lamentou a derrota.

A derrota marcou a primeira vez que Ceni sofreu cinco gols em uma única partida como treinador. O comandante explicou a estratégia utilizada contra o adversário.

"É sempre difícil. É primeira vez na minha carreira como treinador que tenho uma derrota desse tamanho. Foi uma escolha que nós fizemos de praticamente repetir o time do meio para trás, fazer as alterações mais à frente. Era uma coisa que pensei durante o jogo, e assumo a responsabilidade por ter mantido esse time. Se fizemos todas as trocas contra um time tão bem encaixado como o Mirassol, poderíamos sofrer bastante e não termos a bola. Mantendo essa parte de construção, achei que através da posse de bola conseguiríamos controlar e dar menos chances ao Mirassol", disse, em coletiva após o jogo.

Vivo em três competições, o Bahia encerrou o mês de agosto com oito jogos, tanto pelo Brasileiro quanto por Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Ceni afirmou que o elenco está cansado, mas que não há tempo para descanso.

"Sabemos que todos estão exaustos, cansados, e precisavam de descanso. Mas não existe essa janela de oportunidade para nós. Eu lamento bastante. É uma derrota dolorida. Não é fácil um time do tamanho do Bahia sofrer uma derrota de 5. É uma coisa esporádica e não natural", pontuou.

O Bahia terá que virar a chave rapidamente. Isso porque a equipe entra em campo nesta quarta-feira, contra o Confiança, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. A bola rola na Arena Batistão, em Aracaju, às 21h30 (de Brasília).

"Vi um time com mais energia que o nosso. Infelizmente não nos encontramos. O Mirassol, a cada lance que ia, criava perigo. Quando nos aventuramos ao ataque, sofremos contra-ataques e ficou bastante espaçado o time. É um momento delicado, e nós temos que tentar absorver da melhor maneira possível. Enquanto todos descansam, temos uma disputa de título essa semana. Temos que focar nisso e achar uma equipe que tenha energia para competir nesse primeiro jogo fora de casa", finalizou.