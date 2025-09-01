CBAt convoca mais cinco atletas para a disputa do Mundial de Tóquio

Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou Beatriz Chagas, Ketiley Batista, Tiffani Marinho, Ederson Vilela Pereira e Pedro Nunes para a disputa do Mundial de Tóquio, a ser realizado os dias 13 e 21 de setembro.

Os cinco atletas foram chamados após a realocação de vagas feita pela World Athletics em todo o mundo e se juntam ao grupo de 42 (17 mulheres e 25 homens) já relacionados na última semana para a Seleção.

Os dois medalhistas olímpicos e mundiais sãos destaques da delegação. Alison dos Santos foi convocado para os 400 m com barreiras e para o revezamento 4×400 m. Caio Bonfim, por sua vez, para os 20 km e para os 35 km de marcha atlética.

Um total de 2.000 atletas de 200 países disputará 147 medalhas em 49 eventos durante nove dias, no Estádio Nacional de Tóquio, o mesmo das Olimpíadas de 2021.

Veja as modalidades e clubes dos atletas convocados:

Feminino

Beatriz Benjamin Chagas (EC Pinheiros-SP) - salto com vara



Ketiley Batista (ASPM Pindamonhangaba-SP) - 100 m com barreiras



Tiffani Beatriz Domingos Silva do Nascimento Marinho (Orcampi-SP) - 400 m

Masculino

Ederson Vilela Pereira (EC Pinheiros-SP) - maratona



Pedro Henrique Nunes Rodrigues (EC Pinheiros-SP) - lançamento do dardo