'Ninguém quer mexer com PCC': Caso Mansur impacta conselheiros do Palmeiras

"Ninguém quer mexer com o PCC." Esta foi a resposta dada por um conselheiro do Palmeiras ao ser perguntado se pretendia entrar com ação para suspender João Carlos Mansur do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) e do Conselho Deliberativo (CD) do clube. O empresário, presidente e fundador da REAG Investimentos, é um dos investigados pela Polícia Federal na Operação Carbono Oculto, por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro do PCC.

Desdobramentos no Conselho alviverde

Conselheiro mais votado na eleição do COF, com apoio da atual diretoria, Mansur é figura importante dentro do Palmeiras. Integra a União Verde e Branca (UVB), chapa comandada atualmente por José Roberto Lammachia, que além de membro do Conselho Deliberativo é marido da presidente Leila Pereira. A ligação de Mansur com outros clubes, SAFs e estádios não o impediu de assumir posição privilegiada, com acesso à administração de fundos e documentos sigilosos do Palmeiras.

A reportagem ouviu diversos conselheiros alviverdes acerca da situação de Mansur. Além da preocupação de alguns com o crime organizado, prevalece a posição de esperar o desdobramento da investigação.

Indagado pela reportagem, o presidente do COF Carlos Degon enviou a seguinte nota: "Eu não recebi nenhum pedido de conselheiros ou cofistas para retirada do João Carlos Falbo Mansur do órgão, até porque não acho justo punir uma pessoa sem nenhum tipo de sentença. Precisamos esperar o desenrolar de todo processo fora do clube para tomar qualquer tipo de decisão internamente. Esse é meu modo de pensar."

O UOL também apurou que a diretoria do clube busca evitar problemas jurídicos, já que, caso Mansur seja afastado e depois inocentado, o Palmeiras poderia ter de pagar uma indenização. Ou seja, internamente, a gestão entende que a decisão de não afastar o conselheiro neste momento se baseia estritamente em questões legais.

Procurado pelo portal, Mansur não respondeu aos questionamentos até essa publicação. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.