Borrachinha elege McGregor como adversário dos sonhos: "Inesquecível"

01/09/2025 07h00

Paulo Costa não esconde que, mesmo sendo um dos nomes mais populares do MMA atual, ainda mantém o desejo de protagonizar momentos históricos dentro do octógono. Em entrevista à revista 'Major Magazine', o brasileiro revelou qual seria sua luta dos sonhos - e o escolhido foi ninguém menos que Conor McGregor.

Ao ser questionado sobre qual lenda do esporte gostaria de enfrentar, 'Borrachinha' foi direto ao mencionar o ex-campeão simultâneo dos pesos-pena (66 kg) e leve (70 kg) do UFC. Para ele, encarar o irlandês seria um momento marcante não apenas em sua carreira, mas também para os fãs das artes marciais mistas.

"Seria contra o Conor McGregor. Ele é um dos maiores nomes do esporte, e dividir o octógono com ele seria um momento inesquecível para mim e para os fãs", declarou o mineiro.

Momento de retomada

Atualmente, o atleta vive uma fase de reconstrução na carreira. No UFC 318, Borrachinha conquistou uma vitória convincente ao superar Roman Kopylov por decisão unânime, encerrando uma sequência negativa de quatro derrotas em cinco apresentações. Com moral renovada, o mineiro também já manifestou interesse em enfrentar o ex-campeão dos médios (84 kg), Dricus Du Plessis.

Impacto McGregor

Mesmo atuando em divisões distintas - McGregor competiu entre os penas e leves, enquanto Borrachinha atua na divisão dos médios -, o desejo do brasileiro reforça o tamanho da influência que 'The Notorious' ainda exerce no esporte. Para muitos atletas, enfrentá-lo significa muito mais do que um simples combate: é uma chance de fazer história diante de um dos maiores nomes do MMA moderno.

Borrachinha elege McGregor como adversário dos sonhos: "Inesquecível"

